Decide Iuliano, la Viterbese passa al Del Conero: l’Ancona saluta la Coppa Italia

Vince la Viterbese e avanza in Coppa Italia. Lo 0-1 del Del Conero condanna l’Ancona Matelica di Gianluca Colavitto che abbandona la competizione dove, in precedenza, aveva superato Aquila Montevarchi e Avellino.

Prevale la noia nella prima frazione con le occasioni che si contano sulla punta delle dita. Entrambi gli allenatori danno spazio a chi finora si è visto meno e ne esce una gara meno divertente rispetto a quella di campionato di sabato scorso. Nella ripresa, al nono minuto, arriva il vantaggio degli ospiti firmato da Iuliano bravo a sfruttare un’indecisione di Vitali. Per il resto i dorici spingono conquistando una miriade di calci d’angolo ma di occasioni vere e proprie se ne contano poche. Si registra anche un gol annullato a Gasperi per posizione di offside.

Non ci saranno soste. L’Ancona Matelica tornerà già oggi a lavorare per preparare nel migliore dei modi la sfida interna di domenica (14.30) contro l’Entella. Sicuramente out Ruani, alle prese con il noto problema all’adduttore, mentre dovranno essere verificate le condizioni di Masetti uscito anzitempo dall’ultima trasferta di Viterbo per un problema alla caviglia.

ANCONA MATELICA – VITERBESE 0-1

ANCONA MATELICA (4-3-3): Vitali; Noce, Farabegoli, Bianconi, Maurizii; Sabattini (20st D’Eramo), Gasperi, Delcarro; Vrioni (20st Del Sole), Moretti (20st Rolfini), Sereni All. Colavitto

VITERBESE (3-5-2): Bisogno; Marenco, Urso, Van Der Velden; Fracassini, Adopo, Iuliano (29st Natale), Zanon, Ricchi (37’D’Uffizi); Simonelli (20st Alberico), Capanni (20st Tassi) All. Raffaele

Arbitro: Villa di Rimini

Reti: 9st Iuliano

Note: ammoniti Sabattini, Capanni; espulso Zanon, angoli 12-3, recuperi 1’+ 4’, spettatori 307 per un incasso di 2696 euro