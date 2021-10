Viterbese parte 1, Micciola: «Ancona, mi aspetto segnali positivi tra campionato e Coppa»

Serie C

Serie C Girone B

Squadra in casa

Squadra in casa Ancona-Matelica

Viterbese domani in trasferta (ore 14.30). Viterbese mercoledì al Del Conero (ore 15). Tra campionato e Coppa Italia si incroceranno due volte, nel giro di quattro giorni, i destini dell’Ancona Matelica e della formazione laziale che oggi occupa il gradino più basso della classifica. I dorici, dal canto loro, non possono permettersi ulteriori distrazioni dal momento che sono reduci da sue sconfitte consecutive maturate con Reggiana e Fermana. A tal proposito il direttore sportivo Francesco Micciola, presente come di consueto all’allenamento di ieri, ha suonato la carica:

«Mi aspetto qualcosa di positivo dal doppio confronto. Affrontiamo una squadra che non merita questa classifica e che ha dei giocatori importanti che possono metterci in difficoltà (tra gli altri ci saranno anche gli ex Matelica Fracassini, Calcagni e Volpicelli). Sarà una partita difficile dove dovranno emergere le nostre qualità».

Sulla formazione, invece: «Gasperi ha fatto benissimo a centrocampo fino ad ora, dispiace per la sua assenza (squalificato insieme a Moretti. Out anche Ruani infortunato). Al contempo, fortunatamente, abbiamo il rientro di Papa ma anche di Delcarro due giocatori importanti che daranno il proprio apporto». Proseguirà fino a stasera (ore 19) sul circuito Go2 la prevendita per la sfida di campionato del Rocchi mentre quella di Coppa Italia del Del Conero, sul circuito DiyTicket terminerà nello stesso giorno della partita alle 14.29.