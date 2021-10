Ancona, Colavitto si tiene stretto il punto: «A Viterbo non è facile per nessuno»

Il pareggio del Rocchi, con Viterbese-Ancona Matelica terminata 2-2, non ha lasciato estremamente deluso il tecnico biancorosso Gianluca Colavitto che ha così analizzato il punto conquistato dopo le sconfitte maturate in pochi giorni con Reggiana e Fermana:

«Difficile parlare di punto guadagnato o punto perso. Lo avevo detto da diversi giorni che sarebbe stato difficile. Ci prendiamo questo pareggio che muove la classifica e ci prepariamo per la partita di Coppa Italia di mercoledì. Ci prendiamo di buono il pareggio, ripeto. Guardiamo il bicchiere mezzo piano. Per noi era importante muovere la graduatoria dopo due sconfitte. Non deve ingannare la classifica, venire a Viterbo non è facile per nessuno. Questa è una squadra costruita per occupare ben altre posizioni».

Mercoledì, ore 15 al Del Conero, andrà in scena il “rematch” di Coppa Italia tra le due squadre. In caso di pareggio si procederà con i supplementari e i calci di rigore. In palio i quarti di finale.