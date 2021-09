Ancona, Vitali si gode il momento. E intanto la prevendita supera quota cinquecento

Prosegue spedita la prevendita per Ancona Matelica-Lucchese di sabato alle 14.30 al Del Conero. Il portiere Vitali ha raccontato il momento in casa biancorossa ripercorrendo l’ultima vittoria con il Pontedera

La vittoria interna con il Pontedera, arrivata con le reti di Sereni e Rolfini nella ripresa, ha fornito in casa Ancona Matelica una grande iniezione di morale e consapevolezza. Oltre ai gol sopracitati, a contribuire al successo sono state anche le parate di Leonardo Vitali risultate decisive sul finale di primo tempo con il risultato in bilico sullo 0-0:

«E’ stata una bella emozione – ha confessato Vitali - Vincere è il modo migliore per ripagare i tifosi in una giornata importante sotto tutti i punti di vista dal momento che riapriva anche la curva. Le sensazioni provate sono state incredibili, difficilmente si provano in queste categorie. Il campionato è duro, le insidie non mancheranno ma noi siamo un gruppo forte e molto solido. Teniamo bene a mente l’obiettivo della salvezza ma sappiamo che possiamo giocarcela con chiunque. La spinta del pubblico ci darà un’ulteriore mano».

Intanto prosegue la prevendita per Ancona Matelica-Lucchese in programma sabato alle 14.30. Stamattina alle 9.00 risultavano già 524 i tagliandi staccati con chiara prevalenza curva nord.