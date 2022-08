L’Ancona al lavoro, il prof. Virgili fa il punto: «Bilancio soddisfacente, ora riduciamo i carichi»

ANCONA- Dopo alcuni giorni di meritato riposo, l’Ancona ha ripreso a lavorare al Paolinelli recuperando anche Davide Mondonico e Mario Prezioso che avevano saltato, per affaticamento, l’ultimo test amichevole con il Fasano.

«La preparazione in ritiro è andata bene – ha detto il preparatore atletico, Alberto Virgili – Tutto è andato secondo le aspettative, la squadra ha sostenuto carichi graduali, importanti, con lavori indirizzati sia sulla qualità del gesto motorio e atletico che sul volume, mantenendo sempre un’ottima intensità nel lavoro con palla. L’intesa con il mister è un vantaggio nel calibrare i lavori delle sedute allenanti. I ragazzi si stanno adattando bene, c’è stato solo un affaticamento muscolare che ormai è risolto (Prezioso, nda). Ora l’obiettivo sarà quello di adattarci prima possibile al fondo del campo di allenamento del Paolinelli; i carichi inizieranno a essere più ridotti nel volume, ma non nell’intensità. Siamo soddisfatti dell’impegno e dell’applicazione, ma in generale del lavoro svolto. C’è disposizione e voglia di migliorarsi da parte del gruppo, questo è un aspetto fondamentale». Giovedì 18 al Porto antico alle 21 ci sarà la presentazione della squadra. Sabato 20 a Matelica, quinto test amichevole con inizio alle 17:30.