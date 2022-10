Jesina, disco rosso a Villorba. Ora il derby casalingo con la Samb

Seconda sconfitta stagionale per la Jesina Femminile, che dopo il passo falso casalingo dello scorso turno contro il Lumezzane, si arrende al Comunale di Via Marconi a Villorba contro le padrone di casa, che ritrovano il successo a distanza di un mese esatto dall’ultima affermazione. Match che nel primo tempo non offre particolari spunti, dove si segnalano le iniziative di Foltran e De Martin per le venete che trovano però Generali pronta alla risposta, ma anche l’infortunio di capitan Manente, costretta ad abbandonare i pali alla mezz’ora. Nella ripresa, dopo un paio di ghiotte occasioni non capitalizzate dalle leoncelle, il Villorba riesce a sbloccare il punteggio: prove generali del gol fatte da Ghezze al 58’, poi arriva l’1-0 firmato da Trevisiol.

La Jesina reagisce, ma trova sulla sua strada Donadel che, messa a protezione della porta, è brava a non concedere nulla. Si arriva così al minuto 80, quando il secondo cartellino giallo estratto dall’arbitro all’indirizzo di Crocioni, a sanzionare un fallo della biancorossa su Pivetta, obbliga la formazione di mister Baldarelli a terminare il match in inferiorità numerica. Nel recupero, arriva il 2-0 che mette in ghiaccio il risultato, timbrato da Tomaselli su imbeccata di Foltran. L’occasione di riscatto per la Jesina arriva in occasione del prossimo turno, che manderà in scena il derby con una Sambenedettese attualmente al penultimo posto, con una vittoria e sei sconfitte nelle sette partite sin qui disputate.