Al Villa basta un tempo, la Vigor Castelfidardo si sveglia troppo tardi

Il Villa San Martino conferma il trend positivo di questa seconda parte del mese, e dopo il pareggio interno col Valfoglia ed il blitz al “Giuliani” di Torrette contro i Portuali Ancona, ottiene la terza vittoria in campionato superando la Vigor Castelfidardo. Un passo falso, quello degli uomini di mister Manisera, che stoppa così la serie di risultati utili consecutivi inanellata in questo scorcio di stagione, cominciata dopo la sconfitta nell’esordio a Barbara contro l’Ilario Lorenzini grazie a due vittorie e tre pareggi. Non è bastato ai biancazzurri il forcing nella seconda metà di gara, sfociato poi nella rete dell’1-2 arrivata però in pieno recupero e quindi utile solo ad accorciare le distanze.

E’ nella prima frazione che la formazione rossoverde edifica il secondo successo interno nel torneo. Dopo un’iniziale fase di studio, la partita si sblocca al 23’ grazie alla stoccata mancina di Prodan, che riceve un bel pallone da Paoli e supera Lombardi per l’1-0. La Vigor accusa il colpo, si salva in un paio di circostanze nei minuti successivi quando Prodan non riesce a sfruttare adeguatamente un paio di palloni buoni per il raddoppio, ma capitola di nuovo al 33’ quando Balleroni, sugli sviluppi di un tiro dalla bandierina, trova di testa la deviazione giusta per spedire il pallone in fondo al sacco. Replica opsite affidata ad Altobello, la cui conclusione al 35’ non è troppo fortunata. Nel secondo tempo Manisera cambia volto alla sua formazione, la Vigor spinge ma il Villa non corre troppi rischi e conduce in porto il match. L’ultimo sussulto arriva al 92’, con il guizzo di Malaccari che firma il 2-1, buono solo per rendere meno amara la sconfitta.

Il tabellino:

VILLA SAN MARTINO – VIGOR CASTELFIDARDO 2-1 (2-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Rocco, Riceputi, Righi, Paoli, Sanchini, Postacchini, Balleroni (87’ Marinelli), Pedini, Prodan (64’ Mazzoni), Angelini (78’ Di Carlo), Tartaglia (56’ Bonci). All. Cicerchia

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Baccarini (56’ Micucci), Gasparini, Mosca (46’ Malaccari), Marconi (74’ Rombini), Santoni (56’ Gambacorta), Terrè, Ballarini, Altobello, Pantone (85’ Camilloni). All. Manisera

ARBITRO: Lombi (MC)

ASSISTENTI: Mandolesi (FM), De Marino (PU)

RETI: 23’ Prodan, 33’ Balleroni, 92’ Malaccari