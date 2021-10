Tanto agonismo, poche occasioni: Villa San Martino e Vigor Castelfidardo in...bianco

Agonismo e tanta grinta, ma le reti restano inviolate. Questo il succo della sfida tra il Villa San Martino e la Vigor Castelfidardo, uno 0-0 che per i padroni di casa significa gettare al vento la possibilità di salire al secondo posto in solitudine, e per la Vigor Castelfidardo un punto, invece, utile per ripartire dopo il passo falso di sette giorni fa tra le mura amiche contro la Fermignanese.

L’inizio di partita vede i padroni di casa, non al completo, assumere l’iniziativa, senza però creare particolari grattacapi a Lombardi. Nella seconda metà dei primi 45’ è invece la Vigor a mostrare più verve, facendosi vedere un paio di volte dalle parti di Melchiorri con Tonuzi, prima al 28’ e poi al 36’. Potrebbe essere il preludio ad una ripresa più pimpante, ma invece la sfida tende ad appiattirsi. Il Villa ci prova di più, con Cangiotti il cui sinistro non inquadra lo specchio della porta al minuto 54 ed al 62’ con Tartaglia, che confeziona la palla gol più ghiotta della gara ma il suo piatto al volo manda la sfera a stamparsi sulla traversa. Il punteggio non si schioda fino al triplice fischio finale, anticipato per Stacchiotti, espulso, e per il mister della Vigor, Manisera, allontanato anzitempo dal direttore di gara.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO - VIGOR CASTELFIDARDO 0-0

VILLA S. MARTINO: Melchiorri, Berti, Righi (83’ Pulzoni), Virgili (60’ Paoli), Riceputi, Postacchini, Russo, Tartaglia (85’ Silvestri), Cangiotti (90′ Vagnini), Angelini, Olari (73’ Ascan). All. Cicerchia

VIGOR CASTELFIDARDO: Lombardi, Bandanera (83’ Gambacorta), Stacchiotti, Biondi, Marcone, Santoni, Terrè, Carini (73’ Ascani), Storani (69’ Rombini), Tonuzi (63’ Polzonetti), Ciucciomei (88’ Domenichetti). All. Manisera

ARBITRO: Animento (MC)

ASSISTENTI: Grieco (MC), Bejko (Jesi)