Russo-Balleroni: il Villa San Martino supera il SassoGenga ed è secondo

Il Villa San Martino riscatta prontamente la sconfitta di sette giorni fa in Ancona contro i Portuali, battendo all’inglese il Sassoferrato Genga ed avvicinando la vetta. Il successo della formazione di mister Cicerchia non fa che confermare il trend visto nell’ultimo poker di gare interne: quarto “clean sheet” consecutivo con dieci punti conquistati, senza dimenticare l’efficacia di un attacco ai vertici della classifica per reti realizzate. SassoGenga che dal canto suo si conferma squadra organizzata sotto il profilo difensivo, ma non è bastato per evitare una sconfitta che ha preso forma nei minuti conclusivi.

Monotematico l’incontro, avaro di emozioni nel primo tempo, che ha visto i padroni di casa tenere in mano del redini della gara senza però riuscire a perforare la retroguardia ospite. Copione che resta il medesimo nella ripresa, ma sono i dieci minuti finali a modificare l’epilogo del match. Al 79’ un gran tiro dal limite di Russo non lascia scampo a Santini, portando così il Villa sull’1-0. Poco prima del 90’ è l’under Balleroni a mettere al sicuro i tre punti, liberandosi di due avversari e angolando bene la conclusione che manda la sfera in fondo al sacco. Recupero che potrebbe addirittura regalare la terza rete, ma Russo, dopo una prolungata galoppata in azione di ripartenza, spara addosso a Santini.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO – SASSOFERRATO GENGA 2-0 (0-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi, Righi (68’ Berti), Paoli, Vagnini, Virgili, Russo, Di Carlo (89’ Ascani), Mazzoni (88’ Balleroni), Angelini, Olari (75’ Zanigni). All. Cicerchia

SASSOFERRATO GENGA: Santini, Piermattei, Passeri, Bianchi, Bianconi, Bellucci, Bonci (89’ Galletti), Chiocciolini, Petrini, Guidubaldi, Colombo (83’ Bejaoui). All. Gobbi

ARBITRO: Mancini (MC)

ASSISTENTI: Busilacchi (AN), Pizzuti (MC)

RETI: 79’ Russo, 89’ Balleroni