Inzuccata di Gioacchini, i Portuali fanno il pieno a Pesaro

Un colpo di testa di Gioacchini (ri)consegna il secondo posto momentaneo della classifica ai Portuali, che superano 0-1 il Villa San Martino in trasferta. La rete che fa esplodere di gioia i Dockers arriva ad un quarto d’ora dalla fine, quando l’attaccante anticipa tutti in area e gira in fondo al sacco un pallone spiovente da corner. Prima e dopo tanta legna tra mediana e difesa, a mantenere inviolata per l’ennesima volta la porta di Tavoni (compleanno perfetto).

Nel primo tempo si segnalano solo un paio di guizzi di Donzelli, ma gli effetti non sono quelli sperati. La partita ruota, piuttosto, al 58’, cioé quando Cocco, in uscita bassa su una ripartenza dei Portuali, anticipa l’avversario e si trascina il pallone fuori dai 16 metri con le mani: l’arbitro Bardi opta per il cartellino rosso. Qualche istante prima, capendo che il vento del match potesse cambiare, mister Ceccarelli aveva già mandato dentro Gioacchini.

A quel punto il forcing di Savini e compagni si fa totale. Il resto è cristallizzato al minuto 74, sul colpo di testa del centravanti classe ‘98. Negli ultimi scampoli di partita il Villa San Martino si affida a lunghi lanci per sfruttare le mischie. Proprio a fil di sirena, infatti, i pesaresi si fanno più che minacciosi ma la palla esce di un soffio. Finisce così, con un 0-1 fondamentale e che, in attesa di Urbania-Vigor Castelfidardo, permette ai Dockers di agganciare i durantini a quota 39 punti. Unico neo rappresentato dall’infortunio alla caviglia di Mascambruni, a cui vanno sinceri auguri per un pronto rientro sul rettangolo di gioco.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO-PORTUALI ANCONA 0-1 (0-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Riceputi, Tartaglia, Paoli (82’ Piccioni), Vagnini, Postacchini (56’ Sanchini), Balleroni (78’ Ascani), Pedini (59’ D’Angelo), Carsetti (47’ Bonci), Rossi, Prodan. All. Cicerchia

PORTUALI ANCONA: Tavoni, Ragni (73’ Morbidoni), Tonini, Moretti (63’ Bozzi), Savini, Severini (56’ Gioacchini), Ceresani (89’ Garuti), Rinaldi, Donzelli, Mascambruni (63’ Santoni), Carnevali. All. Ceccarelli

ARBITRO: Bardi (MC)

ASSISTENTI: Censori (San Benedetto del Tronto), Silenzi (San Benedetto del Tronto)

RETE: 74’ Gioacchini