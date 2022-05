Botta e risposta Di Carlo-Paolini: Villa San Martino e Marzocca si accontetano

Dalla ruota di Pesaro, nella trentunesima giornata, esce un segno X che aiuta Villa San Martino ed Olimpia nei rispettivi cammini. Il punto preso consente ai padroni di casa di fare un ulteriore passo in avanti verso la salvezza matematica, che conti alla mano dovrebbe arrivare toccando quota 43 punti, e contestualmente permette al Marzocca di continuare a guardare con interesse alla zona play-off, il cui divario ammonta ora a due lunghezze dopo i risultati emersi dai campi di Gabicce e Tavullia.

Il match fa registrare subito ritmo ed intensità, al punto da sbloccarsi al primo vero affondo: la palla buona arriva sui piedi di Di Carlo, al 7’, che ben imbeccato dalle retrovie da Prodan cerca e trova sul primo palo il varco per insaccare il pallone dell’1-0. Pronta la risposta dell’Olimpia, affidata a Roberto che però trova la perfetta opposizione di Melchiorri. Un minuto più tardi, al 21’, l'incontro ritorna nuovamente in equilibrio: fallo di mano in area locale sanzionato dal direttore di gara con la massima punizione, che Paolini trasforma per l’1-1.

Il caldo rallenta il gioco delle formazioni al rientro in campo dopo gli spogliatoi. Più propositivo il Villa, che prova a graffiare con le conclusioni di Righi e Di Carlo che raschiano i legni, ma nulla più, complice l’attenzione delle rispettive retroguardie che difendono con ordine e concedono poco. Finisce così 1-1, per un punto che soddisfa entrambe.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO – OLIMPIA MARZOCCA 1-1 (1-1 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Riceputi, Bonci (60’ Olari), Paoli, Virgili, Postacchini, Di Carlo, Righi, Prodan (86’ Ungureanu), Angelini (72’ Berti), Balleroni (72’ Cangiotti). All. Cicerchia

OLIMPIA MARZOCCA: Petrini, Marchesini, Pigini, Omenetti, Montanari, Rossi, Bonvini, Brunori, Mandolini (85' Pianelli), Roberto, Paolini. All. Giuliani

ARBITRO: Chiariotti (MC)

ASSISTENTI: Giannoni (PU), Murarasu (AN)

RETI: 7’ Di Carlo, 21’ Paolini su rig.