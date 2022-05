Il Moie sbanca Pesaro: Rossetti e Borocci stendono il Villa San Martino

Il Villa San Martino cicca il colpo del k.o. per mettere definitivamente al sicuro la permanenza nella categoria, il Moie Vallesina incassa tre punti che sortiscono l’effetto di gettare un’altra poderosa manciata di incertezza nella volata per assicurarsi la salvezza diretta. Al “Comunale” di Via Togliatti, i pesaresi vedono interrompersi la striscia di risultati utili consecutivi (cinque, due vittorie e tre pareggi tra cui quello con l’Osimana vincitrice del campionato) e restano nel...limbo, con un margine di due lunghezze di vantaggio dalla zona play-out. Chi c’è già, nella parte di classifica occupata dalle squadre obbligate a spareggiare per non retrocedere, è il Moie Vallesina, che però continua a marcare stretta la Filottranese, avanti appena di un’incollatura. Per la formazione di mister Rossi, a 36 punti, è difficile ipotizzare un’uscita dalla...zona arancione – l’Osimo Stazione, ora come ora salvo, è a quota 40 – ma a due turni dalla fine un cambio di assetto nella composizione della griglia non è affatto da escludere, considerando lo scontro diretto tra Moie e Filottranese in programma al “Pierucci” nell’ultima giornata.

Gli ospiti arrivano a Pesaro consapevoli dell’importanza della posta in palio, ed approcciano alla sfida con piglio e determinazione. Il Villa, sornione, attende ed alla prima occasione graffia, sbloccando il risultato: Di Carlo va giù in area, Paoli si presenta sul dischetto e mette in rete il pallone dell’1-0. La gioia è però di breve durata, visto che il Moie dopo meno di dieci minuti ristabilisce l’equilibrio con Rossetti, bravo a risolvere un batti e ribatti nell’area locale. Al rientro dagli spogliatoi dopo il riposo, sono ancora i rossoblu a premere, trovando con un colpo di testa di Borocci il gol che certifica il ribaltone. Il forcing dei pesaresi è costante, ma Cerioni e la difesa ospite fanno buona guardia ed il triplice fischio finale consegna nelle mani della squadra di mister Rossi tre punti di platino, che fanno il paio con quelli di sette giorni fa conquistati nello scontro diretto con il MondolfoMarotta.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO – MOIE VALLESINA 1-2 (1-1 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Righi, Riceputi, Virgili (86’ Ungureanu), Montanari, Postacchini, Di Carlo, Angelini (61’ Olari), Prodan, Paoli, Tartaglia. (76’ Cangiotti). All. Cicerchia

MOIE VALLESINA: Cerioni, Federici, Bentivoglio, Arcangeli, Serantoni, Colombaretti, Trudo (90’ Pandolfi), Togni, Rossetti (80’ Martellucci), Borocci, Cercaci (68’ Costantini). All. Rossi

ARBITRO: Barbatelli (MC)

ASSISTENTI: Cordella (PU), Gasparri (PU)

RETI: 22’ Paoli su rig., 31’ Rossetti, 59’ Borocci