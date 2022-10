Paoli infallibile dal dischetto, il Barbara capitola a Pesaro

Due tiri dal dischetto spianano la strada al Villa San Martino, che ottiene la sua prima affermazione in campionato. Ne fa le spese il Barbara, privo di Cardinali e Rossini, al termine di un match in cui una partenza ad handicap ha finito col compromettere l’esito della sfida. Già nei primi minuti, infatti, la formazione pesarese riesce a sbloccare il punteggio: buona l’apertura di Paoli a beneficio di Balleroni, che supera in velocità Conti il quale lo atterrà in area. L’arbitro indica il dischetto del rigore, cucchiaio di Paoli e rossoverdi che passano a condurre 1-0. Neanche il tempo di prendere coscienza dello svantaggio, e l’Ilario Lorenzini incassa il secondo: azione che nasce da una punizione dal limite, da cui si genera una mischia e Pedini, in sospetta posizione di off-side, è il più lesto e deposita la palla nel sacco per il raddoppio pesarese. La reazione degli ospiti c’è, ma si limita ad un tentativo di Barchiesi (fuori) e ad un cross di Sabbatini fermato da Cocco. E’ invece Minardi a sventare il 3-0, opponendosi con efficacia ai tentativi di Paoli, Balleroni e Prodan.

L’Ilario Lorenzini approccia bene alla ripresa andando al tiro con Barchiesi, ma sul seguente corner il Villa in contropiede mette in condizione Paoli di entrare in area, il quale viene atterrato per il secondo penalty di giornata, che il numero nove pesarese realizza per il tris al 49’. Generoso, ma sterile il forcing del Barbara che prova a riaprire la gara, senza però creare eccessivi grattacapi al pacchetto arretrato rossoverde. Gli spazi lasciati dagli ospiti consentono al Villa di rendersi ancora pericoloso in contropiede, ed al 90’ Prodan sfiora il poker colpendo la traversa con un tiro cross. Quattro i minuti di recupero prima del triplice fischio che certifica il successo dei padroni di casa, i quali agganciano il Barbara a quota 4 in graduatoria.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO - ILARIO LORENZINI 3-0 (2-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Bonci (59’ Marinelli), Righi, Paoli (92’ Baioni), Sanchini, Postacchini, Balleroni, Tonucci (77’ Olari), Pedini (67’ Tartaglia), Angelini (86’ Piccioni), Prodan. All. Cicerchia

ILARIO LORENZINI BARBARA: Minardi, Conti (79’ Guei), Gregorini, Fronzi (46’ Morsucci), Zigrossi, Sanviti, Giorgetti (46’ Mancini), Tiribocco (46’ Sebastianelli), Barchiesi, Brunori (59’ Giuliani), Sabbatini. All. Spuri

ARBITRO: El Mouhsini (PU)

ASSISTENTI: Baldisserri (PU), Cerca (Jesi)

RETI: 4’ Paoli su rig., 16’ Pedini, 48’ Paoli su rig.