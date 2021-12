Filottranese, col Villa San Martino per ritornare a gioire

Filottranese impegnata in trasferta per questa tredicesima giornata contro il Villa San Martino. Di certo non è un periodo fortunato per la squadra di mister Marco Giuliodori, come sottolinea l'ultima sconfitta casalinga subita per mano dell'Osimo Stazione che si è imposto di misura. La squadra pesarese ha avuto un ottimo inizio di stagione e, nonostante non sia stata brillantissima nelle ultimissime uscite (un punto nelle ultime tre sfide, con il pareggio interno contro l’Atletico MondolfoMarotta e le sconfitte esterne sui campi di Fermignanese ed Osimana), ha una classifica di tutto rispetto con un riparto difensivo molto solido, avendo subito pochi gol.

«Ci aspetta una trasferta difficile contro comunque un'ottima squadra nonostante quest'ultimo periodo di appannamento - esordisce il mister della compagine biancorossa – ma noi dobbiamo concentrarci solo su noi stessi: dovremo iniziare a fare risultati importanti già dalla prossima trasferta, pensando a fare il nostro gioco. Ogni partita per noi dovrà essere una finale per uscire fuori da questo momento difficile».

La Filottranese non ha trovato ancora il successo casalingo, ma può contare su un trend in trasferta di tutto rispetto, con prestazioni e vittorie gagliarde su campi molto difficili. «Siamo consapevoli di avere di fronte un’ottima squadra ma confido in un pronto riscatto dei ragazzi - prosegue mister Giuliodori - il campionato è ancora lungo ma dovremo affrontare le prossime partite con la dovuta concentrazione, cercando di raccogliere punti con il massimo impegno da parte di tutti». Calcio d’inizio sabato alle ore 14.30 al “Comunale” di Villa San Martino. Dirige l’incontro il signor Xhoni Gorreja di Ancona.