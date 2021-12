Il Villa ad un passo dal colpaccio: Palmieri tiene a galla la Filottranese

Un Villa S.Martino sfortunato riesce ad intascare un solo punto alla fine di una partita giocata con continuità e agonismo, al cospetto di una Filottranese che ha messo comunque in mostra le sue qualità, specie nella coralità espressa nella fase offensiva. Padroni di casa senza punte titolari per vari infortuni, ed allora mister Cicerchia s’inventa Angelini centravanti e fa debuttare dal primo minuto l’under Balleroni. Primo spunto partita di Angelini, al 9’ sono invece gli ospiti a rendersi pericolosi con Staffolani che trova pronto Melchiorri. Al 27’ i padroni di casa vanno vicini all’1-0 con Russo che spara in faccia al portiere. Prima della fine del primo tempo c’è modo anche di apprezzare – minuto 44 – una mezza rovesciata di Carnevali che avrebbe meritato miglior fortuna.

Secondo tempo, il Villa ci prova subito con Virgili, ma la palla gol più ghiotta cade al 60’ quando dapprima Russo colpisce direttamente su calcio di punizione il palo interno della porta difesa da Palmieri, poi – nel corso della medesima azione – Angelini crossa al centro per Vagnini la cui incornata viene deviata dall’estremo difensore ospite sulla traversa. Al 65’ i rossoverdi restano in 10 per espulsione di Riceputi, ma non demordono e vanno in vantaggio: Russo corre in contropiede e imbecca Angelini il quale mette nel sacco il pallone dell’1-0. Al minuto 82 arriva il pareggio che scaturisce da una mischia risolta da Romanski che riequilibra le sorti del confronto. Convulsi i minuti conclusivi, in cui i locali sfiorano clamorosamente il 2-1: sugli sviluppi di un corner è Postacchini a colpire di testa, ma Palmieri è provvidenziale nel blindare ancora una volta la sua porta ed il match si concluderà sul punteggio di 1-1.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO - FILOTTRANESE 1-1 (0-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Melchiorri, Righi, Riceputi, Virgili, Vagnini, Postacchini, Olari (56’ Tartaglia), Paoli, Angelini, Balleroni (56’ Berti), Russo. All. Cicerchia

FILOTTRANESE: Palmieri, Baccarini, Carnevali, Carboni, Bianchi, Dignani, Romanski, Corneli, Staffolani (46’ Nitrati), Coppari (80’ Chiaraberta), Marconi (69’ Strappini). All. Giuliodori

ARBITRO: Gorreja (AN)

ASSISTENTI: Giacomucci (PU), Dahou (Jesi)

RETI: 70’ Angelini, 82’ Romanski