Rossini illude la Biagio, Carsetti la riprende dal dischetto

Gli incoraggianti segnali trasmessi dalla Biagio nelle ultime settimane (doppia vittoria contro Olimpia Marzocca ed Urbania) trovano conferma a Pesaro nella sfida che manda in archivio il girone di andata. La squadra di Pazzaglia porta a casa un punto prezioso sul campo del Villa San Martino, capace tra le mura amiche di ottenere risultati importanti – bloccando tra l’altro sul pari la capolista Montecchio – e riuscendo a scongiurare nel finale il sorpasso in classifica. E’ infatti la squadra chiaravallese – indietro di due lunghezze in graduatoria – a sfiorare il colpaccio dopo aver sbloccato il punteggio ad inizio ripresa, ma nell’ultima porzione di gara un tiro dal dischetto dell’ex Vigor Carsetti ha permesso ai padroni di casa di evitare la sesta sconfitta in campionato.

Inizio di gara sui ritmi soft, senza particolari occasioni create dalle squadre in campo. I primi ad accendersi sono però i pesaresi, quando è da poco passata la mezz’ora: Pedini dalla lunga distanza chiama alla respinta Tomba, il quale si oppone anche alla ribattuta di un Carsetti in agguato per il tap-in. Al rientro in campo dopo l’intervallo, i rossoblù trovano la rete che spezza l’equilibrio, realizzata al 50’ da capitan Rossini direttamente su calcio di punizione. Immediata la replica dei rossoverdi, che si rendono pericolosi prima con Balleroni e subito dopo con Prodan senza però riuscire a sorprendere l’estremo difensore chiaravallese. Il quale, però, non può nulla al minuto 84 sul penalty calciato da Carsetti – al suo quarto gol nelle ultime tre uscite – e decretato per un fallo di mano in area: è la rete dell’1-1, risultato che non cambierà fino al triplice fischio finale.

Il Tabellino:

VILLA SAN MARTINO-BIAGIO NAZZARO 1-1 (0-0 p.t.)

VILLA SAN MARTINO: Cocco, Riceputi, Tartaglia, Postacchini, Sanchini, Vagnini (66’ Righi), Balleroni, Pedini, Carsetti, Prodan, Piccioni (66’ Righi). All. Cicerchia

BIAGIO NAZZARO: Tomba, Pacenti, Marasca, Mozzoni, Ortolani, Cecchetti, Mosciatti (42’ Petoku), Rossini (71’ Marengo), Cavaliere (55’ Coppari), Borocci, Pieralisi (68’ Agostinelli). All. Pazzaglia

ARBITRO: Tasso (MC)

ASSISTENTI: Malatesta (AN), Di Tella (AN)

RETI: 50’ Rossini, 84’ Carsetti su rig.