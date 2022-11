Vigor, niente vertigini: al "Bianchelli" c'è una Vastese da battere

Vietato soffrire di vertigini. Quel quarto posto maturato dopo nove giornate di campionato, che colloca la Vigor Senigallia nell’élite del Girone F di Serie D, non deve infatti provocare né appagamento né pensieri di inadeguatezza, volgendo ad esempio lo sguardo a parecchie formazioni imbottite di qualità ma costrette a rincorrere. Ed una di quelle, guarda caso, è proprio la Vastese che si presenterà al “Bianchelli” in occasione del decimo turno di campionato. La parte conclusiva del mese di ottobre è stata da incorniciare per i rossoblù, che hanno dapprima regolato di misura il Porto d’Ascoli per poi andare a prendere l’intera posta in palio nella capitale, contro il Roma City. Un segnale importante, quello mandato dalla formazione di mister Clementi al campionato: la continuità di gioco e risultati, merce rara per una matricola che non aveva inserito nel...bilancio di previsione la presenza costante nella bagarre dei quartieri alti della graduatoria, sta portando la Vigor in alto. Ed anche la caparbietà con cui i punti sono stati messi nel carniere (vista anche nelle sconfitte, come quella al Trastevere Stadium) denota un buon grado di maturità e personalità, da tenersi stretto a prescindere da quali siano e quali poi diventeranno strada facendo gli obiettivi.

Vale, però, sempre la regola del “passo alla volta”. Quello da compiere, adesso, porta al cospetto di una Vastese che ha sei punti in meno della formazione senigalliese in classifica, ma può contare su un organico di pregio. Le sconfitte con Fano e Matese, che sono costate l’incarico di guida tecnica a Giuseppe Ferazzoli, sembrano ormai alle spalle. E l’autoritario 3-1 con cui i biancorossi si sono sbarazzati del Vastogirardi nell’ultima giornata, nell’esordio di Alessandro Lucarelli in panchina, è la dimostrazione della pericolosità di una squadra che si presenterà al “Bianchelli” con l’intenzione di risalire la china, e dimostrare di aver messo il momento brutto alle spalle.

In casa Vigor le buone notizie arrivano sul fronte acciaccati, visto che Lazzari ha ormai tagliato il traguardo nel cammino intrapreso verso il completo recupero, mentre D’Errico è vicino ad essere considerato abile ed arruolato al 100%, ma un suo impiego dal 1’ verrà ponderato dal tecnico “last minute” valutando anche le indicazioni che emergeranno dalla rifinitura. Il fischio d’inizio è posticipato alle 15, dopo l’accordo tra i club: dirigerà l’incontro Gabriele Cortale di Locri, che si avvarrà della collaborazione di Marco Nasi di Reggio Emilia e Paolo Roselli di Avellino.