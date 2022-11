Fortissimamente Vigor: batte la Vastese e sale sul podio

Perri-gol, e la Vigor sogna in grande. Direttamente proporzionale ai tempi di attesa è l’importanza del primo gol siglato dal bomber, che si sblocca stappando il match con la Vastese e regala tre punti di platino. Tre come il numero della posizione che affianca il nome della formazione senigalliese nella graduatoria del Girone F, ad un’incollatura dal Trastevere e due dalla capolista Pineto, ma soprattutto con un margine di quattro punti dal Vastogirardi ai piedi della zona play-off. La prudenza è sempre d’obbligo, ovviamente, ma ciò non toglie che dopo dieci giornate – e quasi due punti di media ad incontro – non è difficile etichettare la partenza dei rossoblù come superiore ad ogni più rosea aspettativa, considerando anche le problematiche di natura fisica che hanno ostacolato il cammino della formazione di mister Clementi.

La compagine abruzzese si è confermata una formazione di assoluto livello, imbrogliando le trame della Vigor Senigallia per quasi tutto l’arco della gara. Il primo squillo è di Denis Pesaresi, su cross di Bucari, che di testa impegna Del Giudice. Ci prova anche D’Errico, su invito di Kerjota, ma la conclusione è debole. A ridosso dell’intervallo, Di Nardo impensierisce la retroguardia rossoblu, senza però trovare la via del vantaggio. Nella ripresa, il copione è simile: match bloccato ma la Vastese sembra più brillante, sfruttando le corsie laterali. Gli ospiti aumentano i giri del motore: è Maiorano a sciupare di testa la rete del vantaggio, poco dopo è Greselin a imitare il suo compagno e successivamente capitan Altobelli. L’episodio chiave arriva alla mezz’ora: angolo per i rossoblu, piuttosto contestato dalla Vastese, Marini colpisce e trova la respinta del portiere, la sfera giunge a Perri che insacca da pochi metri e fa esplodere il Bianchelli. E’ il suo primo gol in maglia Vigor, è il suo primo gol davanti ai suoi tifosi. Doccia fredda per gli abruzzesi che non riescono più a creare potenziali palle gol fino al triplice fischio. Finisce così, una Vigor Senigallia più cinica che mai si prende altri 3 punti.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA - VASTESE 1-0 (0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mori (76’ Vrioni), Marini, Magi Galluzzi, Bucari, Mancini, Gambini, Baldini (80’ A. Pesaresi), Kerjota (90’ Rotondo), D. Pesaresi (76’ Lazzari), D’Errico (54’ Perri). All. Clementi

VASTESE: Del Giudice, Altobelli, Orchi, Montebugnoli, Calì (60’ Busetto), Maiorano, Favo, Sansone (90’ Bracaglia), Gomes (76’ Chrysovergis), Di Nardo, Greselin. All. Lucarelli

ARBITRO: Cortale (Locri)

ASSISTENTI: Nasi (RE), Roselli (AV)

RETE: 75’ Perri