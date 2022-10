Vigor, primo derby di campionato: al "Bianchelli" c'è il Tolentino

Per la Vigor Senigallia arriva, in concomitanza con la quinta di campionato, il primo derby stagionale. Un test importante per i rossoblu, che si materializza nel momento giusto, considerando che la manciata di pepe messa sul piatto dalla sfida ad un’altra delle rappresentanti marchigiane del girone F, aumenterà ulteriormente l’appetito della squadra di mister Clementi, dopo il digiuno di Pineto. Quello in terra abruzzese è stato un passo falso che ha, in parte, raffreddato gli entusiasmi dopo la convincente – e rotonda – affermazione contro il Nuova Florida. Ma ha soprattutto fatto intuire, una volta di più, le difficoltà di un torneo in cui il margine di errore deve essere sempre risicato, per non concedere agli avversari il lusso di approfittare di disattenzioni, sbavature ed incertezze.

Ecco perché il confronto con il Tolentino assume le sembianze di ottimo banco di prova: i cremisi in trasferta hanno fatto già il pieno due volte, prima a Termoli e poi a Piedimonte Matese, incappando sette giorni fa nella prima sconfitta stagionale (tra le mura amiche per mano del sorprendente Vastogirardi). Per la Vigor, si presenta così la possibilità di...rompere il ghiaccio nelle sfide contro le corregionali, inaugurate in stagione con la sconfitta contro il Fano che è costata l’eliminazione dalla coppa di categoria. Non ci sarà D’Errico, alle prese con un problema alla caviglia risalente all’ultima partita casalinga contro il Nuova Florida, ed i rossoblu potrebbero anche essere costretti a rinunciare a Castorina. Cremisi che ritrovano Salvatelli, ma dovranno fare a meno di Cicconetti. Al “Bianchelli” si comincia alle 15, direzione di gara affidata ad Andrea Giordani di Aprilia, assistito da Daniele Tasciotti di Latina e Marco Bosco di Roma 2.