A Senigallia lo stage della Scuola Portieri Uno, ospite della Vigor

La Scuola Portieri Uno ospite della F.C. Vigor Senigallia – Scuola Calcio Vigorina. La prestigiosa scuola di ex portieri professionistici sta conducendo uno stage per giovani portieri al "Bianchelli" di Senigallia, con 9 allenamenti a cui si sommano riunioni tecniche e momenti conviviali. Sono circa 30 i portieri che stanno partecipando al Camp, seguiti da assoluti maestri del ruolo, del calibro di Fabrizio Ferron, Marco Roccati, Antonio Chimenti, Lorenzo Di Iorio, Andrea Mazzantini e Fabio Finucci. Profili che non hanno bisogno di ulteriori presentazioni, parliamo del massimo che si possa desiderare, specialmente per i ragazzi che hanno preso parte al Camp di età variabile dagli 8 ai 18 anni.

A raccontarci l’esperienza a 360 gradi c’è Marco Roccati, con un curriculum che ha contemplato anche la Serie A: «La Scuola Portieri Uno è composta da 16 ex portieri professionistici e nasce con l’intento di offrire una bella esperienza ai ragazzi che scelgono di partecipare alle nostre iniziative. Gli allievi solitamente provengono da società dilettantistiche, ma sono passati anche attuali portieri di Serie A, come Audero e per ultimo Carnesecchi. Capita di seguire anche ragazzi stranieri, dalla Grecia, Romania o Spagna. Parliamo di attività indette da ex calciatori professionisti, incentrate sulle accortezze tecniche e alimentari. Nel corso degli anni ci siamo sempre più adattati, evoluti, aggiornati. Non lo facciamo per scopo di lucro, è l’ultimo dei nostri interessi. Colgo l’occasione infatti per ringraziare il mondo della Vigor Senigallia, conosciuto tramite il nostro amico Loris Servadio, come ringrazio Roberto Siena per il grande aiuto che ci ha offerto. L’obiettivo futuro sarà quello magari di tornare e allargare la forbice dei ragazzi da seguire».