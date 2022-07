Vigor Senigallia, la rosa che affronterà la Serie D 2022/2023

E’ ormai scattato il conto alla rovescia per il ritorno in azione della Vigor Senigallia, che si presenterà ai blocchi di partenza della prossima serie D. I ragazzi di mister Aldo Clementi, coadiuvato dal suo prezioso staff, lunedì 25 luglio cominceranno il periodo di preparazione. Si andrà avanti per tre settimane: sei giorni su sette, in mezzo qualche amichevole (il riepilogo completo dei test match della Vigor è riassunto qui) e doppie sedute fissate per i giorni di martedì e giovedì. Dopo Ferragosto, si passerà alla settimana “standard” che accompagnerà i rossoblu fino alla fine della stagione 2022/2023.

Ci sarà anche Alessandro Castorina, ultima (per il momento) new entry della rosa e del pacchetto fuoriquota. Castorina è un difensore, classe 2004. Cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, nella passata stagione ha vestito la casacca del Gubbio in Primavera. Salgono quindi a quota 27 i giocatori che si presenteranno ai nastri di partenza. Questa la rosa dei convocati a disposizione del tecnico Aldo Clementi:

PORTIERI: Edoardo Roberto (2003), Alessio Sarti (2004), Pietro Pruccoli (2004).

DIFENSORI: Alex Marini (1983), Luca Bartolini (1997), Enrico Magi Galluzzi (2000), Filippo Rotondo (2001), Alessandro Olivi (2002), Alessandro Tomba (2003), Giacomo Bucari (2003), Niccolò Mori (2004), Alessandro Castorina (2004).

CENTROCAMPISTI: Andrea Lazzari (1984), Nicola Gambini (1996), Matteo Baldini (1998), Lorenzo Mancini (1998), Giovanni Pierpaoli (2000), Alessandro Pesaresi (2000), Jonathan Nardone (2003), Gabriele Bernardini (2004).

ATTACCANTI: Denis Pesaresi (1992), Gianfranco D’Errico (1994), Matteo Perri (1997), Sabah Kerjota (2001), Lorenzo Marcucci (2003), Federico Casagrande (2004), Matteo Rragami (2005).