Vigor Senigallia, prime operazioni di mercato nel segno della continuità

Prima ancora che vengano individuati gli obiettivi stagionali, sono le prime mosse di mercato a dare un’indicazione precisa di quello che sarà il tasso di competitività della Vigor Senigallia, che si sistemerà sui blocchi di partenza del prossimo campionato di Serie D. Si è ripartito dalla conferma di mister Clementi e del capitano Denis Pesaresi, punti fermi del progetto rossoblù. Ma a sgomberare il campo da ogni possibile equivoco, sono arrivate le notizie relative alla conferma di altri protagonisti della splendida stagione conclusa, nel Girone F, al secondo posto. Prima Gianfranco D’Errico, alla ricerca di riscatto dopo un'annata contrassegnata da diverse problematiche fisiche, poi il veterano Alex Marini, che ha soffiato ad inizio primavera su quaranta candeline e dirigerà ancora le operazioni nella retroguardia senigalliese, quindi Luca Bartolini, che vivrà la terza stagione consecutiva in maglia Vigor dopo alcune indiscrezioni circolate su interessamenti da parte di società del circondario.

Ma a proposito di...corteggiamenti, non hanno sortito gli effetti sperati nemmeno quelli all’indirizzo di Nicola Gambini: il fulcro del centrocampo della squadra di Clementi resterà infatti regolarmente al suo posto. Una notizia di capitale importanza, visto che diversi gioielli dell’organico rossoblù erano costantemente nel mirino di club anche di categoria superiore. La strada scelta dalla dirigenza è quella di provare a conservare i pezzi pregiati: sarà complesso trattenere Kerjota, che i rumors danno ormai in procinto di spiccare il salto verso la LegaPro, ma dopo Gambini anche per Baldini e Mancini si sta lavorando al fine di confermarli nella rosa 2023/2024. A margine del roster, c’è lo staff per cui la Vigor Senigallia ha già provveduto: accanto a mister Clementi resteranno il vice allenatore Fabio Giulietti, il preparatore dei portieri Andrea Argentati, il preparatore atletico Massimo Massi ed il terapista Mattia Ferretti.