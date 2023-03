Pesaresi c'è, la vittoria no: la Vigor Senigallia rimonta due volte il Roma City

Sotto due volte, la Vigor rimonta e sfiora una vittoria che, ai punti, sarebbe stata anche meritata. Spinta dal Bianchelli, la formazione di mister Clementi riacciuffa il Roma City e la gara termina 2-2. Doppietta di capitan Denis Pesaresi, autentico trascinatore che si sta confermando tra i centravanti più forti (anche) di questa categoria. La partita si mette subito in salita per i padroni di casa, il diagonale di Meo gela lo stadio dopo appena otto giri di orologio con tanto di esultanza evitabile in faccia ai tifosi rossoblù, punita col giallo dal direttore di gara. La Vigor non si scompone e reagisce immediatamente, sfiorando il pari con Marini e Pesaresi. Il meritato 1-1 arriva al 38’ con Kerjota che spennella da piazzato, capitan Pesaresi svetta, impatta e insacca. Ci pensa poi Magi Galluzzi a sventare un potenziale pericolo ospite portato da Perroni a ridosso dell’intervallo.

La ripresa propone lo stesso copione della prima frazione: al 47’ un rimpallo su azione del solito Perroni favorisce Zammarchi, che non sbaglia e fa 2-1. I rossoblu non gettano la spugna, Marcucci entra e semina il panico. Il baby attaccante conquista un calcio di rigore al 65’ che implica l’espulsione di Ferrante: dal dischetto Pesaresi è glaciale, doppietta e 2-2. Forte dell’uomo in più, la Vigor non si accontenta ma Pesaresi viene stoppato dal palo e sfuma la tripletta. Nel finale, Opara si supera su Marcucci, con il Roma City che chiude il match in nove uomini, complice l’espulsione di Ricci. La Vigor ci prova fino alla fine, ma deve accontentarsi di un punto. Classifica immutata: i ragazzi di mister Aldo Clementi sono secondi, a +3 sul Trastevere terzo e a -6 dalla capolista Pineto (che dovrà recuperare una partita). Testa quindi alla prossima trasferta, sul campo della Vastese.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA – ROMA CITY 2-2 (1-1 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mori (84’ Vrioni), Marini, Magi Galluzzi, Bucari (59’ Marcucci), Mancini, Gambini (74’ Pierpaoli), Baldini, Kerjota, Lazzari (58’ Bartolini), Kerjota, D. Pesaresi (74’ Perri). All. Clementi

ROMA CITY: Opara, Franco, Ferrante, Iacoponi, Ricci, Meo (86’ Rea), Pisanu (90’ Cabella), Matteucci, Rasi, Zammarchi, Perroni (87’ Garcia). All. Statuto

ARBITRO: Tassano (Chiavari)

ASSISTENTI: Roselli (Avellino), Petrakis (Siena)

RETI: 8’ Di Meo, 38’ D. Pesaresi, 47’ Zammarchi, 66’ D. Pesaresi su rig.