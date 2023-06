La Vigor Senigallia mette il primo paletto, Clementi resta al timone

Vigor Senigallia ed Aldo Clementi ancora insieme. Prosegue il cammino comune intrapreso tra le società rossoblù e l’allenatore, dopo una prolungata attesa che aveva sortito l’effetto di preoccupare la tifoseria. L’incontro tra le parti era già avvenuto, al termine del quale il timoniere della Vigor aveva chiesto una pausa di riflessione di un paio di settimane, al fine di valutare con attenzione la proposta di assumere nuovamente la guida tecnica del gruppo, dopo una stagione particolarmente lunga e complessa. Ma anche piena di soddisfazioni, con il secondo posto nel Girone F dominato dal Pineto, e restato in procinto di trasformarsi addirittura in primo dopo un entusiasmante recupero sugli abruzzesi che solo in prossimità del traguardo sono riuscirti a mettere in cassaforte la promozione.

Nel commentare il passo falso arrivato al termine della finale play-off contro il Fano al “Bianchelli”, Clementi – alla guida della Vigor da tre anni – aveva sottolineato come il suo “doppio ruolo” di tifoso e tecnico fosse motivo di orgoglio ma anche fonte di stress, glissando su un futuro non ancora scritto. Da qui, la necessità di fermarsi per un paio di settimane e ponderare l’offerta di un club che non ha mai fatto mistero di volerlo ancora al timone, e rilanciare le proprie fiches sul tavolo della Serie D. La società non ha nascosto le sue ambizioni, precisando come fosse sul tavolo anche un “Piano Lega Pro” qualora la galoppata rossoblù avesse avuto come epilogo il salto di categoria. Che ora, con Clementi in panchina, potrebbe diventare l’obiettivo del prossimo anno.

Messa al sicuro la riconferma del mister, in casa Vigor si possono ora pianificare i movimenti di mercato. Operazioni che saranno correlate alla conferma dei pezzi pregiati nella rosa: aspetto di primaria importanza, visto che il rendimento elevato nell'arco del torneo di alcuni dei protagonisti (Kerjota in primis) ha attirato l’attenzione di diversi d.s. di società di serie superiore. Il destino di una parte dei gioielli dell’organico rossoblù è ancora da scrivere, quello di Clementi no. E per la Senigallia calcistica, è una notizia di capitale importanza, capace di rassicurare e guardare all’immediato futuro con rinnovata fiducia.