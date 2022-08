Vigor Senigallia, primo test estivo con la Recanatese

A dieci giorni di distanza dall’inizio della preparazione, per la Vigor arriva il momento di testare i progressi fatti in questa prima parte di precampionato. E’ in programma domani pomeriggio allo Stadio “Bianchelli”, alle ore 17.30, la prima uscita stagionale, che vedrà i rossoblu opposti alla Recanatese fresca di promozione in serie C. Un’amichevole di lusso, quella contro i giallorossi, che inaugura la serie di match programmati per rodare i motori in vista della partenza del torneo di serie D. Faranno infatti seguito le partite della prossima settimana contro Osimana e Marina, e dopo ferragosto contro Olimpia Marzocca e Portuali Ancona. I tagliandi validi per assistere alla gara Vigor Senigallia – Recanatese saranno disponibili sabato – giorno della partita – dalle 16,30 presso il botteghino di fianco alla Curva Nord. Il prezzo sarà unico per ogni settore, ovvero €5.

E’ nel frattempo scattata l’attesa campagna abbonamenti 2022/2023, battezzata “Passione D una Città“. La Vigor Senigallia ha chiamato a raccolta tutti i propri tifosi, lanciando una tessera che darà accesso a tutte le partite casalinghe del prossimo campionato di Serie D e potrà essere acquistata nei seguenti punti vendita: Edicola Fioretti, Edicola della Pace ed Edicola Quilly’s (da Quilly’s si potranno acquistare entro il 31 agosto).

La Vigor Senigallia verrà inserita in un girone che comprenderà dalle 18 alle 20 squadre, per un numero di partite interne che potrebbe variare tra le 17 e le 19. Quattro le tipologie di abbonamento: “Socio Sostenitore” (€ 250), Poltroncine (€ 180), Tribune Laterali (€ 140) e Curva Nord (€ 100), prezzi studiati per garantire una forma di vantaggio ai sottoscrittori, considerando i prezzi per una partita che variano dai 10 ai 20 Euro. Le tessere non saranno valide in occasione della “Giornata Rossoblù”, in cui ogni tifoso dovrà acquistare il biglietto per accedere al “Bianchelli” e la cui data verrà comunicata a tempo debito dalla dirigenza.