Vigor, pokerissimo ai Portuali. Sabato al "Bianchelli" arriva la Fermana

La Vigor Senigallia prosegue a collezionare allenamenti congiunti e il prossimo è fissato per sabato, quando al Bianchelli arriverà la Fermana. Appuntamento alle ore 15.30, con ingresso libero per tutti gli appassionati rossoblu e dei canarini. Nel frattempo, ieri la squadra di mister Aldo Clementi si è confrontata con i Portuali Ancona, seria candidata a recitare un ruolo di primo rango nel prossimo campionato di Promozione. Capitan Denis Pesaresi e compagni si sono imposti 5-2, al termine di un match divertente e in cui il trainer ha provato a sperimentare qualcosa di “nuovo” in vista del debutto stagionale (domenica 4 settembre sul campo del Cynthialbalonga).

Il match è stato deciso dalla doppietta di Denis Pesaresi e dalle reti di Alessandro Pesaresi, Casagrande e Vrioni. Gli ospiti hanno risposto con Ribichini e Marzioni. Da segnalare, il calcio di rigore neutralizzato da Sarti all’ex rossoblu Moschini, ma anche i due pali colpiti nel primo da Pesaresi e nel secondo tempo da Vrioni. In attesa dell’amichevole di lusso contro i “canarini” in programma sabato, ci sono da valutare gli acciacchi che al “Bianchelli” hanno obbligato al forfait non solo Baldini e Tomba (quest’ultimo non ha ancora sciolto le riserve in merito alla sua permanenza nella rosa rossoblu), ma anche di Gambini e Bucari. Ed al di là dell’attendibilità rivestita dall’ultimo test match al cospetto di una squadra di categoria superiore, è necessario capire su quali pedine mister Clementi potrà contare in vista della prima di campionato in terra laziale.