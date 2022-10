Vigor, nel derby è sempre festa: Vrioni stende il Porto d'Ascoli

E’ un’altra domenica di festa per la Vigor Senigallia al “Bianchelli”. La squadra di mister Aldo Clementi supera il Porto d’Ascoli nel derby 1-0, grazie alla prima rete di Vrioni, davanti a una cornice di pubblico meravigliosa e contro una formazione di livello assoluto come quella di Davide Ciampelli. I rossoblu scendono in campo volenterosi di riscattare l’amaro kappao di Trastevere, dimostrando una fame e una concentrazione degne di nota per tutta la partita. Partono meglio gli ospiti che provano subito a graffiare: la Vigor regge e Roberto si rivela provvidenziale in almeno due circostanze. Col passare dei minuti, capitan Denis Pesaresi e compagni alzano il baricentro, aumentano i giri del motore e iniziano a rendersi pericolosi. Vrioni scheggia la traversa su punizione e così le due formazioni marchigiane arrivano all’intervallo sul giusto punteggio di parità.

In una gara molto equilibrata come quella odierna, serve una magia, una giocata da fuoriclasse: ne arrivano due in un’unica azione al minuto 58, con Kerjota che pesca in maniera sublime Vrioni, quest’ultimo beffa Testa con un pallonetto, la sfera bacia il palo e poi si insacca in porta. L’occasione del raddoppio capita sulla testa di Marini ma un difensore fa da muro. C’è da soffrire nel finale, con i rivieraschi che spingono ma la Vigor tiene con determinazione. La chance più ghiotta è addirittura per i padroni di casa, con Casagrande che spara sul portiere in disperata uscita. E’ questo l’ultimo sussulto di una partita tanto bella quanto equilibrata, dove i rossoblu sono stati più cinici al cospetto di una delle formazioni senza dubbio più forti del girone. Secondo derby e seconda vittoria della Vigor contro una cugina al “Bianchelli”: bene così, in attesa che l’infermeria si svuoti e permetta a mister Clementi di utilizzare finalmente l’intera rosa a sua disposizione.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA - PORTO D’ASCOLI 1-0 (0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mancini, Bucari, Marini, Gambini, Magi Galluzzi (48’ Rotondo), Kerjota, A. Pesaresi (60’ Olivi), D. Pesaresi (83’ Perri), Baldini, Vrioni (79’ Casagrande). All. Clementi.

PORTO D’ASCOLI: Testa, Petrini, Sensi, Rovinelli, Pasqualini (66’ Fall), Pacchioli (66’ Massi), D’Alessandro (83’ Buonavoglia), Pietropaolo, Napolano (72’ Clerici), Spagna, Battista (75’ Verdesi). All. Ciampelli

ARBITRO: Poli (VR)

ASSISTENTI: Beggiato (Schio), Cavallaro (Rovigo)

RETE: 58’ Vrioni