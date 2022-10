Vigor, al "Bianchelli" è ancora derby: in arrivo il Porto d'Ascoli

A sette giorni dalla sconfitta con il Trastevere, che ha lasciato parecchio amaro in bocca per il modo in cui è maturata, la Vigor torna tra le mura amiche per affrontare il secondo derby stagionale in campionato. Al “Bianchelli” si presenta infatti il Porto d’Ascoli, posizionato ai piedi della zona play-off, col dente avvelenato per l’occasione sciupata nel turno precedente contro il Vastogirardi: due pali, un rigore fallito, un gol annullato tra le proteste e una superiorità numerica nell’ultima mezz’ora non sfruttata hanno infatti impedito agli orange l’aggancio al podio del Girone F. Per i rossoblu, c’è anche l’occasione di confermare il feeling con i derby marchigiani in campionato, visto che l’ultima uscita casalinga aveva coinciso con l’affermazione 2-1 sul Tolentino. Ma per riuscire nell’impresa, servirà innanzitutto fare efficacemente breccia nella fase difensiva dei piceni, che con appena cinque reti subite – come il Vastogirardi - vantano la seconda miglior difesa del girone, dopo quella dell’Avezzano.

Mister Clementi dovrà ancora fare i conti con le defezioni di D’Errico, Pierpaoli e Bartolini. A cui si potrebbe aggiungere Lazzari, che non ha preso parte alla trasferta di Roma: la speranza è legata al suo inserimento nella lista dei convocati, ed alla possibilità di essere fruibile per uno spezzone di partita. Lista in cui dovrebbe regolarmente figurare Mori, che sembra aver ormai smaltito la contusione al quadricipite subita in settimana in allenamento. Al Bianchelli fischio d’inizio previsto domenica alle 15, la direzione di gara è affidata ad Alberto Poli di Verona, coadiuvato dagli assistenti Ares Beggiato di Schio e Davide Cavallaro di Rovigo.