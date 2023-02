Capolavoro Vigor: Kerjota ancora decisivo, la capolista Pineto si arrende

Era doveroso provarci, è stato entusiasmante riuscirci. Davanti al pubblico del “Bianchelli” la Vigor Senigallia costringe alla resa la regina del Girone F, ovvero quel Pineto battuto in gare ufficiali solo due volte in stagione – peraltro dai “cugini” del Fano in entrambe le circostanze – e che pur restando al vertice della graduatoria, vede i rossoblù di mister Clementi accorciare il divario, che ora ammonta a sei lunghezze. Prestazione da incorniciare quella fornita dalla formazione senigalliese, che contiene nel primo segmento di gara le iniziative dei biancazzurri, per poi cinicamente colpire ad inizio ripresa, sfiorare il raddoppio e stringere i denti per conservare il gol di vantaggio in situazione di dieci contro undici.

Il match incomincia con le due squadre che provano subito a spingere. Primo squillo Pineto: azione avvolgente in area di rigore, Maio inventa, Allegretti si gira ma Roberto è attento e blocca. Risponde la Vigor: D’Errico si gira in un fazzoletto, Mercorelli in due tempi disinnesca. L’equilibrio regna sovrano: Allegretti si accende, staffilata alta sopra la curva nord. Cresce coi giri del motore l’undici di mister Amaolo: Forgione, tacco di Allegretti per Minincleri e invenzione per Maio. Il numero 9 viene murato e sulla ribattuta Forgione viene contrato in corner. La squadra abruzzese continua a spingere: altra azione tambureggiante, Traini per Forgione ma la sua incornata viene respinta da da Roberto, ma al duplice fischio le reti restano inviolate.

Nel secondo tempo la partita vede subito il colpo di scena: il folletto Kerjota si produce in uno dei suoli assoli migliori, che si conclude con un missile deviato dal limite che si insacca dando ai rossoblù il gol dell’1-0. Il vantaggio galvanizza i locali, che partono a testa bassa alla ricerca del raddoppio: D’Errico prima e Baldini dopo trovano un miracoloso Mercorelli a tenere a galla i suoi. Sempre i rossoblù hanno la chance del 2-0: su contropiede il tentativo è di Pesaresi ma ancora uno strepitoso Mercorelli nega la gioia del gol ai suoi avversari. Al 70′ arriva il secondo colpo di scena: capitan Pesaresi per proteste rimedia due gialli e lascia i suoi in dieci. La pressione del Pineto si fa costante, in virtù della superiorità numerica: ma la squadra rossoblù regge l’urto, con la retroguardia e Roberto a proteggere efficacemente l’incolumità della porta. Al triplice fischio, il boato del “Bianchelli”: la capolista è k.o. e la favola della Vigor continua.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA-PINETO 1-1 ( 0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Mori (72’ Vrioni), Marini, Magi Galluzzi, Bucari, Baldini (90’ A. Pesaresi), Gambini, Mancini, Kerjota (94’ Rotondo), D. Pesaresi, D’Errico (80’ Lazzari). All. Clementi

PINETO: Mercorelli, Ceccacci, Di Filippo, Nonni, Foglia (87’ Braghini), Forgione (84’ Milani), Domizi (62’ Pica), Minincleri (71’ Emili), Traini, Maio, Allegretti (80’ Njambè). All. Amaolo

ARBITRO: Arcidiacono (Acireale)

ASSISTENTI: Mezzalira (Varese), Bettani (Treviglio)

RETE: 46’ Kerjota