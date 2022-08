Osimana, mercoledì al "Bianchelli" test contro la Vigor Senigallia

Altra settimana di lavoro per l’Osimana agli ordini di mister Roberto Mobili e del suo staff. I primi giorni del nuovo mese hanno visto i biancorossi regolarmente in campo per la preparazione e sabato 6 agosto anche per un’amichevole in famiglia, da cui il tecnico giallorosso ha potuto trarre altre indicazioni utili. Il tutto finalizzato ad una terza settimana, appena iniziata, che si preannuncia particolarmente intensa, con doppie sedute - mattina e pomeriggio – ed il test amichevole di mercoledì 10 Agosto al “Bianchelli” contro la Vigor Senigallia.

«Anche questa settimana è proseguita bene – afferma mister Mobili – senza infortuni che è la cosa principale. Abbiamo chiuso la settimana con la partita in famiglia di circa 60 minuti, condizionata anche dal caldo, in cui abbiamo alzato il ritmo rispetto a sette giorni fa. Continuiamo a lavorare bene, abbiamo iniziato con le doppie sedute ed affronteremo la prima amichevole ufficiale in casa della Vigor Senigallia».

Nel frattempo, la dirigenza comunica che Gabriele Bassetti farà parte dell’organico giallorosso per la prossima stagione. Giovane esterno classe 2004, Gabriele ha vestito la casacca della Juniores del Valdichienti Ponte prima di approdare nell’ultima stagione alla prima squadra del Monticelli, nel girone B della Promozione. Bassetti è già entrato a tutti gli effetti a far parte della rosa ed è regolarmente a disposizione di mister Roberto Mobili.