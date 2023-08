Vigor Senigallia, test con l'Osimana per confermare i progressi delle ultime uscite

La Vigor Senigallia manda in archivio la terza settimana di preparazione, giungendo così a metà del percorso da intraprendere per arrivare al calcio d’inizio del debutto. La LND, infatti, dopo aver rinviato lo start del campionato a domenica 10 settembre, ha pubblicato il tabellone di Coppa Italia che vedrà la formazione rossoblù accedere direttamente al primo turno – in programma domenica 3 settembre - una settimana dopo la disputa del turno preliminare, il quale stabilirà l’avversaria dei ragazzi di mister Clementi.

Gli ultimi feedback, arrivati in occasione dell’amichevole del “Tubaldi” di Recanati contro i padroni di casa della Recanatese, sono stati sicuramente confortanti. I giallorossi sono riusciti nell’arco della gara a far pesare il maggior tasso tecnico e la categoria superiore, ma non senza faticare. La Vigor è riuscita a sbloccare il punteggio per prima con D’Errico e ad acciuffare il 2-2 con il timbro di Serfilippi seguente alla doppietta di Giampaolo: il punteggio finale sarà di 4-2, con Clementi che nella seconda metà di gara ha lasciato spazio a diversi Under i quali hanno saputo reggere bene il confronto contro i blasonati avversari.

Prima dello stop di Ferragosto, dopo il quale arriverà il lancio ufficiale della campagna abbonamenti, il calendario del precampionato propone un altro test probante per la squadra di Clementi. Sabato 12 agosto allo stadio “Bianchelli” – con fischio d’inizio alle 17.30, ingresso libero – al cospetto della Vigor Senigallia si presenterà l’Osimana. Dopo Vis Pesaro e Recanatese, entrambe di LegaPro, ecco dunque una ambiziosa formazione di Eccellenza, per continuare a testare le varie situazioni di gioco e ottimizzare la condizione dei rossoblù, individuale e collettiva.