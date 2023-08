Vigor, stavolta il...poker è giusto: 4-2 in amichevole ad una buona Osimana

Reti e sprazzi di bel gioco nell’amichevole del “Bianchelli” tra Vigor Senigallia ed Osimana. Qualche disattenzione da ambo le parti, ma alla fine per i due tecnici sono state diverse le indicazioni positive emerse al termine dei 90’. E’ stato anche piacevole per i tifosi accorsi al Bianchelli, si sono gustati 6 gol (come accaduto nel test contro la Recanatese), di cui ben 4 nel primo tempo. La Vigor Senigallia è andata presto in vantaggio con Pesaresi lesto a ribadire in rete dopo un batti e ribatti in area dell’Osimana. Raddoppio poco dopo con D’Errico, che ha sfruttato alla perfezione l’assist al bacio di Baldini. L’undici di Clementi ha continuato a macinare gioco, senza però trovare il terzo gol, e così l’Osimana ha reagito nel finale di frazione: al 35′ Triana con un gran tiro ha accorciato le distanze, mentre prima del riposo Patrizi di testa ha firmato il 2-2 con cui le due formazioni sono andate al riposo.

Nella ripresa tanti cambi da parte dei due tecnici e Vigor nuovamente in vantaggio con Kerjota, autore del 3-2 finalizzato al termine di una gran bella azione costruita insieme a Pesaresi e Balleello. Nel finale c’è spazio anche per la rete del nuovo arrivato Capezzani su calcio di rigore, trasformato nel definitivo 4-2. Ripresa degli allenamenti con vista verso il prossimo test: domenica 20 agosto al Bianchelli amichevole casalinga contro i Portuali Ancona, calcio d’inizio alle 17.30. Quattro giorni dopo invece – giovedì 24 stesso orario – i rossoblù faranno tappa allo stadio Fioretti di Castelferretti per incrociarsi con la Castelfrettese (ore 17.30). Ad oggi, è l’ultimo allenamento congiunto programmato, mentre l’esordio in competizioni ufficiali è fissato per domenica 3 settembre, nel 1° turno di Coppa Italia, contro una formazione che emergerà dal turno preliminare in programma domenica 27 agosto.