Rinviata Vigor Senigallia-Nuova Florida: si recupera mercoledì 28 al "Bianchelli"

Niente anticipo, sabato 24, per la Vigor Senigallia. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti disposto il rinvio del match, valevole per la quarta giornata del girone F di Serie D, tra la formazione rossoblu ed il Team Nuova Florida, a causa dell’indisponibilità del “Bianchelli”. L’incontro verrà recuperato mercoledì 28, con fischio d’inizio previsto per le ore 15. Lo spostamento della gara fa inevitabilmente tornare alla recente...stonatura, relativa al mancato “shift” – non concesso dalla Lega - dell’ultima gara della Vigor, che la formazione allenata da mister Clementi ha dovuto comunque disputare sul campo del Notaresco.

«Venerdì mattina, dopo l’alluvione – racconta il Direttore Sportivo rossoblu, Roberto Moroni - con il mister abbiamo deciso di annullare l’allenamento del pomeriggio. Dopodiché, all’ora di pranzo recupero il numero di telefono del Segretario generale della LND, Mauro De Angelis. Lo chiamo e lui in maniera molto gentile mi spiega che, regolamento alla mano, non c’erano le condizioni per chiedere il rinvio della partita di Serie D, perché l’impianto del Notaresco era agibile e noi, giocando in trasferta, potevamo giocare. Va detto che venerdì, probabilmente, a Roma non avevano ancora ben chiaro il dramma che stava passando Senigallia. Discorso diverso per la Juniores Nazionale: giocando in casa ed essendoci l’ordinanza comunale che indicava la chiusura degli impianti sportivi di Senigallia, abbiamo potuto chiedere formalmente e ottenere il rinvio della gara».

«Le opzioni che De Angelis ci ha suggerito per la prima squadra – prosegue Moroni - sono state due: andare a giocare regolarmente a Notaresco, oppure non presentarci, perdere a tavolino e poi presentare ricorso sperando di vincerlo attraverso le motivazioni allegate del caso. Ci siamo confrontati e ci siamo detti: che facciamo? Rischiamo di perdere a tavolino, vanificando tanti sforzi e sacrifici di tutti, o andiamo a giocare, anche per regalare – seppure a distanza – un momento di svago ai nostri tifosi? Optiamo per la seconda, così cerchiamo e troviamo un campo per fare la rifinitura sabato mattina (la Gabella di Montemarciano ndr) e, con enormi difficoltà logistiche, organizziamo la trasferta. Pensate solamente al problema di far arrivare un pullman a Senigallia, per rendere l’idea».

Moroni prosegue: «Riusciamo a partire, domenica giochiamo e arriviamo alla nota successiva della Lega che nega la richiesta di rinvio, formale o informale, da parte della Vigor. Semplicemente non è vero: venerdì abbiamo telefonato e la richiesta informale c’è stata. De Angelis potrà confermare. Ma ribadisco e comprendo che venerdì a Roma magari non si sono resi conto del dramma che stavamo vivendo. Concludo dicendo, a nome della società, che non ci interessa avere ragione o leggere, che ne so, un comunicato che confermi queste parole. I diretti protagonisti sanno benissimo che è la verità, nuda e cruda. Ciò che mi e ci interessa in questo momento è solamente far sapere ai 50 mila senigalliesi che, in mezzo a mille difficoltà facilmente comprensibili, noi abbiamo provato a rimandare la gara. Tutto qua. Per me e per noi capitolo chiuso. Ora purtroppo tutti noi abbiamo molte altre cose più importanti a cui dedicarci».