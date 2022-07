Vigor Senigallia, l'esperienza di Marini al servizio della Serie D

Per lui, il salto in serie D assume i contorni di vero e proprio ritorno a casa. Normale, quando la carta d’identità riporta alla voce nome e cognome Alex Marini, e quella calcistica menziona le oltre 550 presenze nella categoria che il prossimo anno lo rivedrà protagonista, con la maglia della neopromossa Vigor Senigallia.

E’ un senigalliese doc, Marini. Che proprio in rossoblu ha assaggiato per la prima volta la categoria, esattamente vent’anni fa, per poi cominciare un lungo percorso fatto di molteplici casacche indossate e il posto da titolare, in difesa, sempre ad accompagnarlo.

Tante Marche e tanta Romagna nel suo curriculum vitae: Tolentino, Cagli, San Benedetto del Tronto, Fermo, Macerata e Jesi, ed ancora Cattolica, Sant’Arcanelo, Riccione e Forlì. Con una spruzzata di Umbria, assaggiata nel biennio al Gubbio che lo ha visto protagonista per una stagione anche in serie C, nel corso della quale ha collezionato 36 gettoni e siglato due reti. Numeri da vero recordman, anche di longevità considerando che il 29 marzo, in concomitanza con la parte conclusiva del prossimo torneo di D, Marini taglierà il simbolico traguardo dei quarant’anni, la metà esatta passati sui campi della categoria.

E’ tornato a Senigallia poco meno di due anni fa, e nel torneo terminato con il primo posto in Eccellenza ha totalizzato 28 presenze, rigorosamente dal primo minuto ed in alcuni casi anche con la prestigiosa fascia di capitano sul braccio. Una conferma che è garanzia di qualità, per la Vigor, che con l’esperienza fornita da Marini sposa quel progetto volto a consegnare a mister Clementi una squadra competitiva, e perfettamente bilanciata tra giovani di qualità e pedine navigate a costituire un mix di sicuro affidamento.