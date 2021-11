Pesaresi si gode il "magic moment": «Entusiasmo, ma testa bassa e umiltà»

Non c’è solo il riscontro numerico a certificare il magic moment della Vigor, contemplabile in una classifica che la vede al comando ed in serie positiva da inizio torneo (sette vittorie e quattro pareggi). A camminare a braccetto con la qualità espressa dalla formazione di mister Clementi c’è anche la personalità di un collettivo che viaggia spedito tanto in casa quanto in trasferta, e soprattutto macina parecchi punti a ridosso della “Zona Cesarini”, aspetto piuttosto rilevante che certifica la maturità della squadra senigalliese e l’attitudine – tipica delle “big” – a non gettare mai la spugna.

«Certi segnali non sono mai frutto del caso – spiega Denis Pesaresi, attaccante della Vigor che ha festeggiato sabato i suoi 29 anni – ma credo che rispecchino il grande carattere di un gruppo che ha saputo subito compattarsi: i nuovi si sono integrati benissimo, abbiamo lavorato sin dal principio con impegno e voglia di fare bene, e poi l’entusiasmo è sicuramente una grande...benzina per accelerare. Diciamo che questa prima parte di campionato rispecchia quello che ci auguravamo, però va anche oltre le aspettative: sapevamo di poter ambire ad un posto tra le prime, ma trovarsi in cima è ancora più piacevole. Cosa he non cambia di una virgola, però, quello che dobbiamo fare: testa bassa, lavoro, ed umiltà».

Cinque reti in stagione per Pesaresi, che con il suo compagno di squadra D’Errico – a quota otto – forma la coppia offensiva più...performante della categoria («Giochiamo insieme da anni – spiega – e ci basta uno sguardo per capirci»). La graduatoria dei cannonieri sembra quindi specchio fedele di quella dell’Eccellenza, con un aspetto che le accomuna: restare lassù è complicato.

«E’ difficilissimo – conferma il bomber della Vigor – e non è una frase fatta, perché ci sarà sicuramente il rientro nella bagarre di tutte quelle squadre partite in sordina, con tanta qualità che ancora non si è espressa completamente. Penso al Fossombrone, all’Atletico Ascoli che a mio avviso ha probabilmente il miglior attacco dell’Eccellenza, ma il discorso riguarda anche quelle formazioni che stazionano nelle parti basse della classifica e adesso stanno faticando, ma hanno le carte in regola per fare lo sgambetto anche alle prime della classe. E per questo che pensare nel lungo ritengo sia deleterio. Ci godiamo il momento, e pensiamo di domenica in domenica: a partire dalla prossima, con il Porto Sant’Elpidio».