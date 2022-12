Vigor, al "Bianchelli" contro il Montegiorgio per l'ultima fatica di un 2022 magico

Giunge il tempo del commiato. In casa Vigor Senigallia si saluta il 2022 con un pizzico di malinconia, considerato che un anno vissuto meravigliosamente si vorrebbe prolungare all’infinito: cominciato all’insegna delle vittorie, proseguito con la promozione dall’Eccellenza e concluso con la sicurezza di terminare la prima parte del campionato di Serie D in piena zona-play-off. I trenta punti accumulati in sedici partite sono un bottino che supera ogni più rosea aspettativa, secondo solo a quello di un Pineto il quale sta imprimendo nella lotta per il primo posto un ritmo insostenibile per chiunque. Ma i rossoblù, per nulla disturbati dalle attenzioni che il Girone F sta loro riservando (analizzando non solo la graduatoria, ma anche la qualità del gioco), continuano a mantenere i piedi ben saldi a terra, conservando quella vocazione operaia nel lottare su ogni pallone senza mai cadere nella tentazione di “specchiarsi” e pavoneggiarsi.

La partita vinta al “Riviera” contro la Samb è un po’ lo specchio non solo dell’attitudine della Vigor alla battaglia, ma anche della solidità mentale del gruppo. Che ha avuto la forza di replicare subito allo svantaggio, e piazzare cinicamente la stoccata dei tre punti quando ormai tutto lasciava presagire l’1-1. Con la consapevolezza della propria forza, ormai riconosciuta anche dalle avversarie (attenzione: l’effetto sorpresa nel girone di ritorno non sarà più tale…), i rossoblù ospiteranno il Montegiorgio nel match che chiuderà il girone d’andata. Impegno da non sottovalutare, sebbene la classifica sbilanci il pronostico in considerazione non solo del gap in termini di punti – gli ospiti sono a -12, in piena zona playout – ma anche della striscia positiva al “Bianchelli”. Dove la formazione di mister Clementi vanta una serie di sei vittorie consecutive, nonché un passivo appena tre reti subite, detenendo il record di difesa più impenetrabile del girone nelle sfide casalinghe. Fischio d’inizio alle 14.30: dirige il match Cosimo Papi di Prato, con la collaborazione di Roberto Palermo di Pisa e Matteo Bertelli di Firenze.