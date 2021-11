La Vigor e un primo posto da difendere: arriva il Montefano

Ritorno al “Bianchelli” per una Vigor Senigallia che, dopo aver superato il Marina nel big match di due settimane fa ed essersi confermata in quel di Servigliano, è chiamata ad allungare ulteriormente la striscia di risultati utili consecutivi. 21 punti in nove incontri, tre vittorie ed un pareggio tra le “pareti domestiche”, miglior attacco del campionato – 21 reti realizzate, tre in più della Jesina seconda nella speciale graduatoria – per la formazione di mister Aldo Clementi, che riceve la visita di un Montefano attualmente collocato a metà classifica e castigato la scorsa primavera con un poker di reti.

La squadra guidata da mister Menghini, reduce dal turno di riposo, ha conquistato quattro punti nelle ultime due uscite lasciandosi alle spalle la zona “critica”, grazie all’1-1 col Grottammare ed al blitz di Porto Sant’Elpidio. «Sicuramente sarà una partita tosta ed estremamente difficile – dichiara il centrocampista viola, Matteo Palmucci, che ha smaltito durante la sosta un lieve affaticamento e sarà regolarmente nell’elenco dei disponibili – perché la Vigor ha dimostrato di meritare il primo posto in classifica e non hanno mai perso. Hanno giocatori di assoluto valore, in tanti ruoli anche i più forti del campionato. Dovremo essere compatti e cattivi come abbiamo fatto nell’ultima gara, anzi di più se vogliamo riuscire a fare un risultato positivo. Inoltre speriamo di recuperare qualche indisponibile per presentarci nel modo migliore e al completo. Contro squadre così forti dobbiamo cercare di fare meno errori tecnici possibili in qualsiasi zona del campo e sfruttare al massimo le occasioni che avremo sotto porta. Dobbiamo affinare la costruzione del gioco in maniera da essere più efficaci possibili e colpire quando ne avremo la possibilità».