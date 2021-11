D'Errico gol all'ultimo assalto: Vigor Senigallia salva al 97'

D’Errico segna ancora e il Bianchelli esplode in un urlo liberatorio. E’ una rete all’ultimo secondo a salvare la Vigor Senigallia che resta così imbattuta al termine di una partita difficilissima per la squadra di mister Clementi, che frutta un 1-1 d’oro.

Meglio gli ospiti per lunghi tratti del primo tempo. Il Montefano si rende più volte pericoloso in contropiede. Il pallino del gioco lo mantiene comunque la Vigor, ma i rossoblu faticano a creare occasioni da rete. Gli uomini di mister Paolo Menghini allora ci provano con Bonacci, Latini e Kerjota ma tutte le conclusioni peccano di precisione. La Vigor non demorde e impensierisce la retroguardia viola con alcuni piazzati calciati da Bartolini ma nulla di fatto, si va all’intervallo sullo 0-0.

Nella ripresa, il parziale cambia presto. Bonacci approfitta di un’ingenuità difensiva e cade in area, sul dischetto si presenta il giovane Kerjota, l’ex giocatore dell’Anconitana trafigge Roberto e timbra l’1-0. La Vigor non si scompone, Clementi si gioca tutte le carte offensive che ha e Carsetti, appena entrato, reclama un calcio di rigore, ma l’arbitro non è dello stesso avviso e fioccano le proteste. Da lì in poi si gioca poco, pochissimo. Tanti fischi del direttore di gara e diverse sostituzioni. Il Montefano è arrivato a Senigallia con l'intenzione di non far giocare la Vigor, e lo ha fatto benissimo, con grinta, umiltà e sacrificio.

Le tante interruzioni portano a un abbondante recupero di sette minuti, mentre poco prima Lazzari trova la via del gol ma la terna arbitrale lo annulla per un presunto offside, con legittimi dubbi sia in campo che sugli spalti. Ma lo stadio riesce comunque a ruggire, all’ultimo respiro. D’Errico spara un rasoterra preciso che manda la palla in rete e fa esplodere l’entusiasmo del “Bianchelli” per un punto strappato coi denti che allunga così la striscia di risultati utili della capolista.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA - MONTEFANO 1-1 (0-0 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto, Tomba (73′ Marcucci), Bartolini, Marini, Gambini (81′ Lazzari), Rotondo, Baldini (55′ Carsetti), Nacciarriti (63′ Mancini), Pesaresi, D’Errico, Paradisi. All. Clementi

MONTEFANO: Rocchi, Pigini (90′ Galassi), De Luca, Orlietti, Monaco, Alla, Kerjota (81′ Cionchetti), Guzzini (70′ Gigli), Latini (75′ Camilloni), Palmucci, Bonacci. All. Menghini

ARBITRO: Vincenzi (BO)

ASSISTENTI: Principi (AN), Amorello (PU)

RETI: 52′ Kerjota su rig., 97′ D’Errico