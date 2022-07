Vigor Senigallia, sorridi: Matteo Perri è tuo

La notizia era nell’aria, più volte rimbalzata dalla vicina Jesi dove il giocatore aveva concluso una stagione tra le migliori in carriera. Alla fine è arrivata con i canoni dell’ufficialità, con l’accordo che lega la Vigor Senigallia al bomber Matteo Perri, fromboliere calabrese lo scorso anno in forza alla formazione leoncella.

Quello del venticinquenne attaccante si configura come uno dei colpi più importanti del mercato regionale. Non solo per le caratteristiche della punta nata a Lamezia Terme, forte sia fisicamente che tecnicamente, ma anche per il notevole fiuto del gol che lo ha sempre caratterizzato. Dote messa in mostra anche prima della stagione appena conclusa, che ha visto Perri timbrare ben diciotto volte volte il cartellino in regular season, duellando con Gianfranco D’Errico per il titolo di capocannoniere della categoria, scettro poi finito nelle mani dell’attaccante rossoblu per una sola rete di scarto.

Nella “sua” Calabria, Perri ha infatti dimostrato subito la confidenza con il gol: 45 reti in tre stagioni – due in Promozione ed una in Eccellenza – con la maglia del Sambiase Lamezia, prima del suo arrivo nelle Marche, col Fabriano Cerreto e successivamente col Porto Sant’Elpidio in Serie D. Quindi il passaggio alla Jesina, in una stagione che lo consacra come uno dei migliori interpreti del ruolo. Un acquisto di spessore che va a rimpolpare il reparto avanzato della Vigor, il quale già conta i vari D’Errico, Pesaresi e l’altra “new entry” Kerjota.