Vigor Senigallia, al "Bianchelli" contro il Matese per calare il poker

A cinque gare dalla fine, con cinque punti di vantaggio sul Trastevere collocato sul gradino più basso del podio, la Vigor Senigallia va a caccia del poker di vittorie dopo le affermazioni conseguite contro Vastese, Termoli e Fano. L’occhiata, più rassegnata che interessata, va anche a quel primo posto che il Pineto non ne vuol proprio sapere di mollare: gli abruzzesi sono avanti di nove punti, e dopo il k.o. del “Bianchelli” ad inizio febbraio non hanno più perso, conquistando contestualmente anche la finale della Coppa Italia di categoria. E sebbene la speranza resti l’ultima a morire, è normale che in casa rossoblù ci sia come priorità difendere il secondo posto dall’assalto dei capitolini, che oltretutto nel turno post-pasquale ospiteranno allo Stadium proprio la capolista.

Restando sulla stretta attualità, la squadra di mister Clementi riceverà la visita del Matese, con cui la Vigor all’andata chiuse sullo 0-0. La squadra campana è attualmente ancora in orbita play-off, collocata al terzo posto dopo il sorpasso al Porto d’Ascoli ed alle spalle del Fano a cui ha rosicchiato tre punti nell’ultima tornata. Ha sfruttato bene i turni casalinghi, grazie anche ad un attacco prolifico (il quarto del girone F con 39 reti segnate), mentre nelle ultime settimane ha perso incisività in trasferta, dove non vince da metà gennaio (1-0 sul campo del Nuova Florida). Ai rossoblù il compito di regalarsi una Pasqua felice, prima del rush finale che disegnerà la griglia degli spareggi promozione.

«Sarà un’altra gara tosta – racconta alla vigilia il difensore Luca Bartolini – e ricordiamo bene l’incontro di andata. Noi vogliamo proseguire su questa strada, pensando di partita in partita. A Fano siamo stati spinti da tantissimi tifosi, e domani abbiamo ancora bisogno di tutti loro. Io come sto? Bene, finalmente. Sto trovando continuità, mi sono ripreso e punto ad arrivare presto al top della condizione. Il Pineto è irraggiungibile? Noi siamo soddisfatti del nostro cammino, ci concentriamo solo su questo, ma aspetterei la matematica per definirci spacciati. Adesso bisogna pensare al Matese». Al “Bianchelli”, giovedì 6 aprile, si comincia alle 15, dirigerà l’incontro il signor Alessio Marra di Mantova, con l’ausilio degli assistenti Nicola Giancristofaro di Lanciano ed Andrea Mongelli di Chieti.