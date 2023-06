Vigor Senigallia, primo acquisto: ingaggiato il centrocampista Lorenzo Capezzani

Dopo aver blindato alcuni dei pezzi pregiati della rosa (resteranno Denis Pesaresi, D’Errico, Bartolini, Marini, Gambini e Mancini), la Vigor Senigallia del presidente Franco Federiconi passa al contrattacco piazzando il primo colpo in entrata del mercato estivo. Il club rossoblù ha infatti battuto la grande concorrenza di altre importanti realtà (ultima in ordine di tempo il Campobasso) assicurandosi le prestazioni del ventisettenne centrocampista Lorenzo Capezzani, il quale ha mostrato grande entusiasmo nell’accettare come destinazione la spiaggia di velluto. Un elemento che sarà in grado di garantire alla formazione allenata da mister Aldo Clementi qualità ed esperienza, che saranno sicuramente indispensabili alla Vigor in un torneo, come la Serie D del prossimo anno, che si preannuncia ulteriormente competitivo.

Capezzani è un centrocampista offensivo cresciuto nelle giovanili del Parma, con cui ha debuttato nel Torneo di Viareggio ed ha disputato il campionato Primavera. E’ poi arrivato il momento del grande salto, aggregato alla Spal in serie C con cui ha debuttato nella terza serie nazionale, e nella stagione successiva sono arrivati anche i primi gol in Lega Pro nell’ultimo spezzone di campionato, giocato da titolare con la casacca del Fano e le reti segnate al Pordenone ed al Venezia. Dopo la parentesi alla Recanatese, il centrocampista maceratese è definitivamente esploso a Tolentino in serie D, squadra con la quale ha collezionato poco meno di 100 gettoni con al suo attivo sedici reti e quattro assist. Quindi, l’ultimo anno ancora in D nella vicina Fano, realtà nella quale ha confermato le sue qualità prima di essere fermato da un problema fisico che ne ha compromesso l’ultima porzione di torneo, che fino a quel momento lo aveva visto figurare con continuità nell’undici titolare.