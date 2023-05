Vigor Senigallia-Fano: ultimo atto stagionale nella finale dei play-off

Sarà ancora Vigor Senigallia-Fano. Come nel primo match ufficiale della stagione, vinto dai granata che superarono così il turno della coppa di categoria, e come nei due confronti in campionato che hanno fatto registrare due affermazioni dei rossoblù, la prima in casa e la seconda al “Mancini”. Incontro che ha avuto come prologo gli scontri tra opposte tifoserie nelle ore precedenti al fischio d’inizio. Stavolta in palio ci sarà il primo posto nei play-off, traguardo simbolico che concederà semplicemente un punteggio migliore nella classifica dei ripescaggi, ma che non toglie fascino ad un derby sentitissimo, il quale manderà definitivamente in archivio l’annata della due squadre. Che si presentano al “Bianchelli” in salute: la formazione di Clementi dopo l’ennesima rimonta centrata nella semifinale contro il Cynthialbalonga, quella fanese dopo il bel blitz sul campo del Trastevere, che ha regalato il pass per la finalissima.

Il tecnico dei rossoblù può inoltre sorridere per la presenza nell’elenco dei disponibili praticamente di quasi tutta la rosa: la caviglia di Kerjota è in netto miglioramento, D’Errico c’è ed anche Denis Pesaresi e Tomba – dopo aver scontato la squalifica – saranno della partita. Come del resto Andrea Lazzari, il quale ha dato il suo contributo anche nella semifinale contro i laziali. «Mi sento meglio – racconta l’esperto centrocampista della Vigor – ed ho finalmente smaltito quel problemino fisico che avevo e nella semifinale sono riuscito a scendere in campo. Il mio ingresso di domenica scorsa ha contribuito al cambio di marcia? Penso che l’espulsione da loro rimediata e i tempi supplementari abbiano influito positivamente sul mio ingresso. Per ciò che concerne la finale di domenica, credo che sarà una gara simile ai confronti visti in campionato. Siamo due squadre con mentalità di gioco forse differenti ma penso che si assisterà a una bella partita. Ci teniamo tantissimo alla vittoria dei playoff, siamo a un passo dal traguardo e daremo tutto per chiudere la stagione in bellezza. I nostri tifosi saranno sicuramente presenti in massa, non c’è bisogno di invitarli, ci hanno seguito sempre con affetto, in casa e soprattutto fuori. Ci sarà una grandissima cornice di pubblico».

Al “Bianchelli” il fischio d’inizio, previsto per domenica 21 maggio alle 16, verrà dato dal signor Gabriele Totaro di Lecce, alla guida di una terna tutta pugliese completata da Giuseppe Rizzi di Barletta e Mauro Antonio De Palma di Molfetta. La società rossoblù ha anche fornito importanti informazioni a beneficio del pubblico presente, a seguito della riunione con le autorità di pubblica sicurezza. Il botteghino del settore ospiti resterà chiuso, e a tal riguardo la dirigenza informa e specifica che al botteghino dei tifosi locali non saranno venduti biglietti a residenti di Fano. Lo stadio e l’area antistante saranno videosorvegliate e videoregistrate prima, durante e dopo l’incontro ed infine, in tutti i settori dello stadio sarà presente un punto di ristoro. Si sottolinea a proposito che, una volta entrati nel proprio settore dello stadio, non sarà consentita l’uscita temporanea.