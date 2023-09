Vigor Senigallia, esordio stagionale al "Bianchelli": ancora il Fano per rompere il ghiaccio

Un nuovo inizio che coincide con la recente fine. Era stata Vigor-Fano a chiudere la scorsa stagione, nell'incontro di finale valevole come atto conclusivo dei play-off del Girone F di Serie D, è sarà ancora il confronto di coppa tra rossoblù e granata a riproporsi all’alba della nuova annata agonistica. Curiosamente, seguendo lo stesso spartito visto dodici mesi fa quando le due formazioni si ritrovarono opposte nel primo turno della Coppa Italia di Categoria. Al “Mancini”, il 22 agosto del 2022, fu il Fano a spuntarla di misura. E così, per la formazione di mister Clementi questa partita diventa anche una sorta di piccola rivincita: per proseguire il cammino nella competizione e “vendicare” quanto accaduto nella scorsa edizione della coppa (ma anche nei play-off, visto che furono i granata a prevalere).

«Iniziamo subito con una gara importante, la prima dell’anno – dice il senatore della Vigor Senigallia, Alex Marini – e vogliamo partire col piede giusto, contro l’ultimo avversario affrontato nella passata stagione. C’è da replicare quella prestazione positiva e puntare a invertire il risultato finale. Ci teniamo a iniziare con una vittoria». Musica, ma soprattutto parole da leader quelle dell’esperta colonna difensiva in forza ai rossoblù. Che non ha certo bisogno di conoscere ancor più approfonditamente le criticità di una Serie D che lo ha visto collezionare oltre mezzo migliaio di gettoni, tra cui anche quelli con la Vigor, club con cui vanta 140 presenze.

«Ci siamo allenati bene in questo periodo – prosegue il centrale difensivo - la bellissima annata scorsa bisogna lasciarla alle spalle, abbiamo già voltato pagina. Dodici mesi fa ci siamo presentati ai nastri di partenza da matricola, quest’anno sarà diverso. Le rivali ci conoscono, ci studiano, sarà molto difficile confermarsi, vista la qualità delle avversarie: Sambenedettese, Chieti, Campobasso, parliamo di formazioni attrezzate. Noi ci presenteremo dopo il secondo posto dell’anno passato, un piazzamento importante – prosegue – e siamo consapevoli che ci si aspetta tanto da noi, dovremo fare del nostro meglio. L’impegno non mancherà mai, siamo pronti ad assumerci queste responsabilità». E Marini ai tifosi dice: «Sono stati encomiabili nella passata stagione, ci hanno sostenuto e seguito in casa ma anche in giro per l’Italia. Dobbiamo tenerci stretti questo entusiasmo attraverso i risultati. I tifosi sono la nostra arma in più, in tutti i campi. Da domenica li aspettiamo, non vediamo l’ora di tornare a ricevere quel sostegno caloroso. Le soddisfazioni che ci auguriamo di toglierci saranno sempre condivise, noi scendiamo in campo, loro ci caricano dagli spalti».

Il match è in programma domenica 3 settembre alle ore 15 allo stadio “Bianchelli” di Senigallia e metterà in palio la qualificazione al turno successivo della Coppa nazionale di categoria. Gara secca, quindi in caso di parità nei tempi regolamentari si procederà con l’esecuzione dei calci di rigore. Stringenti le misure di sicurezza, anche in considerazione del precedente legato agli scontri verificatisi in occasione del derby a Fano. Il botteghino del settore ospiti resterà chiuso ed a quello dei tifosi locali non saranno venduti biglietti a residenti di Fano. Lo stadio e l’area antistante, saranno videosorvegliate e videoregistrate prima, durante e dopo l’incontro. In tutti i settori dello stadio sarà presente un punto di ristoro, e tal proposito si sottolinea che, una volta entrati nel proprio settore dello stadio, non sarà consentita l’uscita temporanea.