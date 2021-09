Verso Vigor-Fabriano, mister Clementi potrebbe recuperare Pesaresi

Messa alle spalle l’amarezza del derby del “Carotti” contro la Jesina, con il doppio vantaggio del riposo vanificato dalla rimonta dei padroni di casa, in casa Vigor Senigallia i riflettori cominciano ad accendersi sulla sfida valevole per la quarta giornata del torneo di Eccelenza, che vedrà la formazione di Clementi impegnata tra le mura amiche contro il Fabriano Cerreto. Reduce dal turno di riposo ed ancora alla ricerca della prima rete in campionato (dopo i primi due pareggi a reti bianche), la squadra ospite – guidata in panchina da mister Pazzaglia – si configura come un ottimo mix di giovani e calciatori esperti, sebbene alcune problematiche di carattere fisico abbiano complicato la partenza nel torneo.

In casa Vigor, Mister Aldo Clementi potrebbe recuperare – a sorpresa – Denis Pesaresi. L’infortunio dello scorso weekend capitato al capitano dei rossoblu spaventò tutto l’ambiente. Meno grave del previsto invece, per fortuna. Il dottor Moschini non ha evidenziato distorsioni ma solamente una brutta botta. L’ariete vigorina potrebbe comparire quindi tra i convocati.

Anche il portiere Edoardo Roberto si sottoporrà a breve a una nuova tac per verificare le sue condizioni. I tifosi, i compagni e la società incrociano nuovamente le dita e sperano di vederlo in azione al più presto possibile.

Si ripartirà anche dal “Bianchelli”, che ospiterà la formazione senigalliese per la seconda volta in campionato dopo il rotondo 4-1 nell’esordio stagionale contro la Sangiustese. A questo proposito: l’Istituto Superiore di Sanità ha deliberato l’aumento della capienza negli stadi dal 50 al 75%. Il “Bianchelli” dunque potrà accogliere fino a 3850 spettatori.