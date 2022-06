Vigor Senigallia, poker di conferme: Pesaresi, D'Errico, Baldini e Bartolini

Sono idee chiare e velocità a contrassegnare la prima parte del mercato della Vigor Senigallia. Il sodalizio rossoblu ha cominciato dalla riconferma dello staff tecnico, con il mister Aldo Clementi in testa, ed ha subito messo...al sicuro due dei protagonisti della stagione appena conclusione e culminata con la vittoria nel campionato di Eccellenza. Saranno infatti ancora gli attaccanti Denis Pesaresi e Gianfranco D’Errico a far parte del fronte offensivo della compagine senigalliese in serie D. Il primo, fascia da capitano e maglia numero 9 sulle spalle, è diventato il miglior cannoniere all-time di una Vigor di cui continuerà a far parte nella duplice veste di leader e bomber. Il secondo ha terminato la stagione con diciannove centri (vincendo la classifica marcatori della categoria) e tornerà a calcare i campi di quella serie D che lo ha visto protagonista da giovanissimo, e venerdì tra l’altro riceverà il premio come “Sportivo dell’Anno 2022”, ambito riconoscimento organizzato e condotto da Fabio Girolimetti.

Non si ripartirà, però, solo dal reparto avanzato. Arrivano infatti altre due conferme in zone diverse del campo. A centrocampo si rivedrà nuovamente uno dei pilastri della linea mediana, ovvero Matteo Baldini, cresciuto proprio nel vivaio della Vigor e rientrato alla base un anno fa dopo le esperienze vissute a Marina, Fabriano e Montegiorgio. Prima conferma anche per la linea difensiva: Luca Bartolini vestirà, infatti, ancora il rossoblu. Esterno basso dal sinistro raffinato, capace di coniugare quantità e qualità, è reduce da un’annata meno gratificante del previsto dal punto di vista personale, per via di un infortunio che lo ha tenuto fuori gioco per diversi mesi. Dopo essere rientrato sul finire di stagione, Bartolini è così pronto a ridare il suo enorme contributo sull’out di sinistra.