La Vigor Senigallia inserisce altri due tasselli: Magi Galluzzi e Bucari ancora rossoblù

Rinnovo dopo rinnovo, conferma dopo conferma. La dirigenza della Vigor Senigallia non pensa minimamente a staccare la spina, in un periodo di duro lavoro caratterizzato da ore di trattative e programmazione. Il risultato è che le sembianze della squadra che il prossimo anno, agli ordini di mister Clementi, si cimenterà nuovamente con il torneo di Serie D cominciano ad assumere contorni sempre più definiti. Arrivano infatti le notizie della conferma di altri due tasselli della Vigor che verrà: Enrico Magi Galluzzi resta in rossoblu.

Il primo è Enrico Magi Galluzzi, a cui spetterà il compito di blindare la retroguardia rossoblù. Si parla di un pilastro del reparto arretrato il quale, insieme a Marini, ha formato una delle coppie difensive più solide e complete dell’intera Serie D. Vizio del gol, senso di posizione e carisma, Magi Galluzzi ha dimostrato di valere alla grande la categoria, scegliendo di continuare a vestire la maglia della Vigor, indossata per quasi 3000 minuti nel corso del torneo appena concluso.

Il secondo è Giacomo Bucari, classe 2003 ma già con un bagaglio di esperienza importante nel calcio e di riflesso con la casacca della Vigor Senigallia, che sente sua e non ha voluto cambiare nella prossima stagione. Schierato diciannove volte da titolare in stagione, numero a cui vanno aggiunti i tre ingressi dalla panchina, ha apposto la sua firma nel gol pesantissimo siglato ad Ardea, contro la Nuova Florida: sarà Bucari, in tandem con Bartolini, a garantire alla formazione rossoblù corsa, polmoni e ordine sulla fascia sinistra.