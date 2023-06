Vigor Senigallia, un'altra bella notizia: Baldini resta in rossoblù

Una raffica di conferme, pesantissime ed estremamente gradite alla piazza, ha accompagnato l’apertura del calciomercato della Vigor Senigallia. L’intenzione della società era d’altronde quella di conservare l'ossatura della squadra che aveva così ben figurato nell’ultimo campionato di Serie D, per mantenere alto il livello qualitativo della rosa. Ed in questa direzione il club si sta muovendo, assicurandosi anche per la prossima stagione le prestazioni di Matteo Baldini. Un’operazione tutt’altro che scontata, tenuto conto che le performance del venticinquenne centrocampista rossoblù avevano attirato l’attenzione di altre società marchigiane di categoria superiore. Baldini, tra i protagonisti della cavalcata della Vigor nel torneo di Eccellenza culminata con la promozione, ha concluso l’anno agonistico 2022/2023 con 36 presenze, impreziosite da tre reti e due assist che hanno confermato il suo ruolo di pedina imprescindibile nello scacchiere di mister Clementi.

Non solo gol e assist, ma anche corsa, temperamento, umiltà, educazione e duttilità tra le virtù del centrocampista il cui esordio in Serie D risale al 2017 con la casacca del Fabriano Cerreto. Sono poi arrivate le esperienze al Marina ed Montegiorgio, quindi l’approdo alla formazione senigalliese. Una conferma che si va ad aggiungere a quelle già annunciate di Gambini e Mancini ed all’ingaggio dell’ex Fano Capezzani, a conferire ulteriore solidità al comparto mediano della Vigor che, in attesa di altre novità di mercato, sembra davvero intenzionata ad allestire un organico all’altezza delle aspettative e pronto a competere con le migliori del lotto.