Vigor Senigallia, confermato lo staff tecnico

La Vigor Senigallia comincia a pianificare l’immediato futuro, che all’orizzonte vede delinearsi la sagoma di quella serie D conquistata vincendo in anticipo il campionato di Eccellenza. Dopo l’attesissima conferma di mister Aldo Clementi, che il pilotato il gruppo rossoblu al successo, arrivano le conferme del viceallenatore Fabio Giulietti, per tutti “Giulio” e del preparatore dei portieri Andrea Argentati. C’è anche un gradito ritorno, quello di Massimo Massi come preparatore atletico.

Massi ritorna nello staff senigalliese dopo praticamente un anno dal suo arrivederci, legato a questioni di impegni personali, La società fu costretta a cercare una nuova figura puntando su un profilo competente e professionale come Alessandro Frezza. In Serie D Frezza, per analoghi problemi, non potrà far parte dello staff tecnico ma il club – dopo gli eccellenti riscontri portati dal suo operato - sta facendo di tutto per ritagliargli volentieri uno spazio differente all’interno “almeno” del settore giovanile, per proseguire una proficua collaborazione all’insegna delle reciproche soddisfazioni.

Ma lo staff tecnico vincente, da copione, non si cambia. Ed è per questo che Clementi sarà ancora spalleggiato da Fabio Giulietti e Andrea Argentati. “Giulio”, benvoluto da tutti, è più di una spalla, è più di un braccio destro per il mister vigorino e la società ha così deciso di confermarne la presenza al suo fianco. Così come l’esperienza e la qualità di Argentati saranno nuovamente al servizio dei “guardiani” della porta rossoblu. Tutti i portieri della formazione senigalliese stanno disputando stagioni straordinarie da diversi anni, sia i più esperti del passato che i giovanissimi – Roberto e Sarti – del presente. Che ad inizio stagione scorsa erano considerati due grandi talenti tutti da scoprire e che, grazie anche al lavoro esemplare di Argentati, sono esplosi in tutte le loro qualità, confermandosi anche due ottimi prospetti per il futuro.