Vigor Senigallia, peccato: al "Bianchelli" è il Chieti a fare il pieno

La Vigor Senigallia cade al “Biachelli”, facendo i conti con la prima sconfitta stagionale. Il Chieti passa 2-1 e vola a punteggio pieno in vetta alla classifica. I rossoblu esordiscono davanti al proprio pubblico mantenendo il pallino del gioco per lunghi tratti del match, soprattutto nella prima frazione, dove però sono gli abruzzesi a chiudere in vantaggio con la rete di Spinelli. Un gol che vanifica quanto di buono fatto vedere dalla formazione di mister Clementi, che si era più volte affacciata dalle parti di Vitiello, dapprima con Baldini, poi col capitano Denis Pesaresi a seguito di una bella cavalcata di Olivi e dopo lo svantaggio con Mancini, andato vicino al pareggio.

Nella ripresa, la Vigor continua a spingere nonostante il Chieti dimostri buona gamba e grande solidità difensiva. I rossoblu spingono prevalentemente sulla sinistra, dove Bartolini crossa, trova Pesaresi ma il tentativo termina a lato. Ma il gol è nell’aria: da piazzato, è Baldini a liberarsi per mettere in mezzo, Magi Galluzzi incoccia e fa esplodere il “Bianchelli”. Il risultato di 1-1 dura però pochissimo. Il Chieti si butta in avanti e si riporta in vantaggio con il neoentrato Cesario, abile a sfruttare un errore della retroguardia rossoblu.

Generoso il forcing con cui D’Errico e soci provano a riequilibrare le sorti del match, ma i tentativi del fantasista, di Kerjota e Olivi purtroppo mancano di un pizzico di precisione. Al triplice fischio esulta il Chieti, la Vigor si lecca le ferite consapevole comunque di aver giocato alla pari. Ma non è bastato, e ci sarà da lavorare. La missione riscatto è fissata per domenica prossima, sul campo del Notaresco.

Il Tabellino:

VIGOR SENIGALLIA – CHIETI 1-2 (0-1 p.t.)

VIGOR SENIGALLIA: Roberto (72’ Sarti), Olivi, Marini, Magi Galluzzi, Bartolini, Baldini (87’ Pierpaoli), Lazzari, Mancini (55’ D’Errico), Kerjota, D. Pesaresi (71’ Perri), Vrioni (72’ Marcucci). All. Clementi

CHIETI: Vitiello, Spinelli, Ferrari, Salto, Marino, Amato (20’ D’Innocenzo), Bregasi, Masawoud (80’ Di Meo), G. Rossi, Barbetta (57’ Cesario), Palmisano (80’ Palumbo). All. Cotta

ARBITRO: Spina (Barletta)

ASSISTENTI: Desiderato (Barletta), Panebarca (Foggia)

RETI: 31’ Spinelli; 65’ Magi Galluzzi, 67’ Cesario