Vigor Senigallia: Magi Galluzzi ancora rossoblu, Carsetti saluta

Il mercato della Vigor Senigallia si conferma all’insegna del grande fermento. Cinque sono le conferme (Pesaresi, D’Errico, Baldini, Bartolini e Gambini) arrivate dopo la conclusione del campionato che ha visto la squadra rossoblu vincere il campionato di Eccellenza, oltre all’ufficializzazione dell’arrivo di Kerjota. Il gruppo che parteciperà al prossimo torneo di serie D potrà, inoltre, ancora contare su Enrico Magi Galluzzi. Il centrale difensivo della formazione di mister Clementi, vigorino da una vita, è uno degli elementi che ha maggiormente “sentito” l’importanza del traguardo tagliato dal sodalizio rossoblu, che lo ha visto protagonista già in Promozione. Appena ventidue gli anni, ben 108 le presenze complessivamente collezionate in maglia Vigor, ventuno delle quali nell’ultima stagione, condite da cinque reti (due delle quali realizzati nel 3-0 casalingo all’Urbania).

Per un Magi Galluzzi che resta, c’è un Denny Carsetti che saluta, di cuore, Senigallia. Affida ai social i sentiti ringraziamenti al termine di un biennio trascorso con la casacca della Vigor.

“È stato un percorso dalle mille fatiche, emozioni e sacrifici – si legge nel post - che oggi giunge a termine. Nel mio cuore però il sogno d’amore non si spegnerà mai. I compagni, lo spogliatoio, i tifosi, una grande famiglia che in questi mesi ha risvegliato più che mai il mio amore per il calcio. Con grande fierezza ho riportato Senigallia nel calcio che conta. Scendere in campo con lo stadio pieno di gente, carica dell’affetto che mi ha spinto a dare sempre il massimo, è stata la gioia più grande. Il supporto di ciascuno di voi ha fatto la differenza nel traguardo che siamo riusciti a raggiungere”. Tanti gli attestati di stima e di affetto da parte dei tifosi, con cui Carsetti ha stabilito un legame speciale, ma anche degli appassionati che non hanno mancato di augurare all’attaccante le migliori fortune per il prosieguo della sua attività agonistica.